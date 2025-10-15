Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

En el marco de la campaña electoral, el presidente Javier Milei visitará Tucumán este sábado para expresar su apoyo a Federico Pelli, cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia. La actividad central será una caminata por la avenida Aconquija, en Yerba Buena, que servirá como muestra de respaldo explícito del mandatario a la lista local.
Según informaron desde el espacio libertario, el punto de encuentro será la intersección de aconquija y Lobo de la Vega, a partir de donde Milei recorrerá la zona acompañado por Pelli, los demás integrantes de la nómina y referentes del partido.
La visita tiene como objetivo reforzar el tramo final de la campaña y consolidar el apoyo a los candidatos tucumanos. La lista fue armada y promovida por Lisandro Catalán, ministro del Interior y presidente de La Libertad Avanza en Tucumán.
Desde el espacio difundieron la consigna de convocatoria para el acto: “No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.
Se espera una importante movilización de militantes y simpatizantes libertarios para acompañar al presidente durante la actividad en Yerba Buena.