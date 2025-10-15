Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

En el marco de la campaña electoral, el presidente Javier Milei visitará Tucumán este sábado para expresar su apoyo a Federico Pelli, cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia. La actividad central será una caminata por la avenida Aconquija, en Yerba Buena, que servirá como muestra de respaldo explícito del mandatario a la lista local.