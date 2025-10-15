Secciones
Javier Milei, tras la reunión con Donald Trump: "Mientras yo sea presidente ese apoyo va a estar"

El mandatario negó que el resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre dependa de la continuidad del respaldo financiero de Estados Unidos.

Hace 1 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió a la polémica que se desató en torno a las declaraciones de su par de Estados Unidos, Donald Trump, que condicionó el apoyo financiero a una victoria del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. 

En diálogo con América 24, el mandatario argentino afírmó que "se hizo una interpretación maliciosa que no me sorprende del periodismo argentino. Trump lo aclaró, manifiesta un total apoyo a mí, no hay dudas de que mientras yo sea presidente ese apoyo va a estar. Malinterpretaron con mucha malicia, el statu quo quiere que a la argentina le vaya mal".

"Si él dice que me da un total apoyo, mi gestión es hasta el 27", agregó. 

Luego, al ser consultado sobre la publicación en redes sociales del republicano, donde habla de elecciones legislativas, Milei explicó: "Eso es un plus adicional, diciéndoles a los argentinos ‘vayan por este lado’. Leamos el tuit de arriba hacia abajo. Total apoyo a Javier Milei ¿hasta cuándo estoy yo? Hasta el 27". 

"Entonces el apoyo es hasta ahí. Si fuera a ser reelecto, eso va a seguir. Quiere impulsar a los argentinos a que sigan con las ideas de la libertad", completó. 

También, en esa misma línea, lanzó una crítica a Axel Kicillof. "Si el que viene atrás sigue defendiendo las ideas de la libertad, lo va a seguir apoyando. Si viene un comunista, no. Se refiere a Kicillof", dijo. 

"El socialismo del siglo XXI termina convirtiéndose en Venezuela. Cristina Kirchner le dio la Orden de San Martín al terrorista de Maduro y firmó 12 acuerdos bilaterales. Está claro donde pueden ir. Firmaron el pacto con Irán", indicó. 

Estados Unidos de AméricaDonald TrumpGobierno nacionalArgentinaJavier Milei
