Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

El banco de inversión Morgan Stanley analizó el impacto que tendría un resultado electoral moderado para el gobierno de Milei en las próximas legislativas previstas para el domingo 26. Según su informe, si La Libertad Avanza obtiene entre el 30% y el 35% de los votos, se generaría un clima de “menor confianza” en los mercados que impactaría en las principales variables económicas. En este escenario intermedio, la entidad proyecta que el valor del dólar alcanzaría los $1.900 para diciembre de 2025, un 11% más alto que en el escenario optimista. Asimismo, la proyección de inflación para 2025 treparía al 35% anual, mientras que el crecimiento del PBI real para 2026 sería más acotado, ubicándose en un 2%. Este panorama también contempla un leve deterioro de las cuentas públicas, con un déficit fiscal del 0,1% para 2025 y del 0,4% para 2026.