Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

¡Excelente reunión la de hoy con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda su excelente labor y que la apoye durante las próximas elecciones intermedias para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Javier Milei cuenta con mi total apoyo. No los defraudará. ¡Hagamos que Argentina vuelva a ser grande! El posteo corresponde al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y fue subido a la red social que él creo: Truth Social.
Ese mensaje fue el epílogo de una jornada en la que los mercados reaccionaron de forma negativa ante la conferencia de prensa de Trump en la que había dicho que, “si (Javier) Milei pierde, no seremos generosos” con el plan de rescate instrumentado por su administración de Gobierno.
Los inversores entraron en una zona de confusión por las declaraciones del jefe de Estado norteamericano, ya que sus explosivas declaraciones eran ambiguas sobre si refería al resultado de las elecciones de medio término o si se extendían a las de 2027. Luego vinieron las precisiones para despejar los nubarrones en el mercado.
“Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina”, señaló Trump al compartir con Milei un almuerzo en la Casa Blanca. El posteo en la red que fundó fue mucho más explícito.
Con todo, el impacto se sintió en los papeles bursátiles. La deuda en dólares revirtió la tendencia positiva luego del discurso en la Casa Blanca. Los Globales, que venían registrando ganancias de hasta un 1,5% en la previa al encuentro entre Trump y el equipo económico argentino, finalizaron con caídas de hasta 4%, reportó Portfolio Personal Inversiones (PPI). El giro se produjo luego de que, durante la reunión, Trump advirtiera que, si el presidente pierde las elecciones, el respaldo hacia la Argentina “no será tan generoso”. Dentro de las declaraciones relevantes, Scott Bessent mencionó que la línea de swap anunciada no incluye ningún condicionante con respecto a la relación entre Argentina y China. De todas maneras, Trump dio su punto de vista. “Quisiera que no hicieran nada con China. Me disgustaría que hicieran algo con las Fuerzas Armadas de China”, expresó.
Entre las acciones líderes que cotizan en Wall Street, las bajas más relevantes fueron las de Metrogas (-11,4%), Transener (-9,5%), Banco Supervielle (-7,7%) y Transportadora Gas del Norte (-9,3%). Los papeles energéticos y bancarios fueron los más castigados, reflejando la corrección más fuerte desde inicios de mes.
En opinión del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, la reacción del mercado fue “confusa” y no se condijo con lo ocurrido en la reunión con Trump. “Hubo una interpretación errónea, si se quiere, una confusión, en función de que el apoyo del presidente de los Estados Unidos iba a estar solamente hasta el 26 de octubre, dependiendo de las elecciones. No tiene nada que ver con eso lo que pasó realmente en la reunión”, remarcó el titular del Palacio de Hacienda. Caputo deslizó que el propio mercado corregirá hoy el rumbo y que las acciones y los bonos repuntarán.
La dolarización
Sobre la cumbre en la Casa Blanca, las expectativas estaban centradas en algunos anuncios extra acerca del salvataje financiero de Estados Unidos, especialmente después de que el jueves pasado se confirmó la intervención directa del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario local y la confirmación de que habrá un swap por U$S20.000 millones. Esto creció tras el anuncio formulado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Antes del encuentro, el economista habló de las dos dimensiones en la relación Trump-Milei: por un lado, aquella vinculada a la asistencia del Tesoro de EEUU, el mercado cambiario y el swap; y por otro, una instancia menos visible pero en la que se viene trabajando desde hace muchos meses: un inédito acuerdo comercial.
Consultado por la prensa sobre la posibilidad de que la Argentina adopte la moneda norteamericana, un proyecto que La Libertad Avanza había promovido en la campaña de 2023, Trump fue elogioso: “el dólar es muy fuerte y quien quiera lidiar con el dólar tiene ventajas sobre quien no lo tiene”. Sin embargo, tras la afirmación del Presidente, Bessent intervino para bajarle el tono a la idea y mostrar el respaldo de Washington al plan actual. “Estamos muy contentos con la moneda actual de la Argentina”, indicó. Las declaraciones se producen días después de que Caputo descartara la dolarización “por el momento”.
El banco de inversión Morgan Stanley analizó el impacto que tendría un resultado electoral moderado para el gobierno de Milei en las próximas legislativas previstas para el domingo 26. Según su informe, si La Libertad Avanza obtiene entre el 30% y el 35% de los votos, se generaría un clima de “menor confianza” en los mercados que impactaría en las principales variables económicas. En este escenario intermedio, la entidad proyecta que el valor del dólar alcanzaría los $1.900 para diciembre de 2025, un 11% más alto que en el escenario optimista. Asimismo, la proyección de inflación para 2025 treparía al 35% anual, mientras que el crecimiento del PBI real para 2026 sería más acotado, ubicándose en un 2%. Este panorama también contempla un leve deterioro de las cuentas públicas, con un déficit fiscal del 0,1% para 2025 y del 0,4% para 2026.
¿Qué dijo Donald Trump?: “La victoria es importante”
Agradecimiento del Presidente: "Un aliado estratégico"
“Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca”, posteó el presidente Javier Milei en la red social X. A través de ese canal, reafirmó su promesa de campaña de convertir a Argentina en un “aliado estratégico” de Estados Unidos, un paso que consideró fundamental para “Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)”, en un claro guiño al eslogan de su par norteamericano.
“La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país. En su defecto nos van a seguir acompañando”, sentenció el mandatario nacional.
El posteo de Scott Bessent: críticas hacia el peronismo
“El presidente Javier Milei le ha dado a Argentina la chance de terminar con décadas de decadencia bajo el peronismo, y esperamos que Argentina aproveche la oportunidad bajo su liderazgo”, afirmó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien se mostró “honrado” de participar en la reunión para discutir “cómo Argentina puede volver a ser grande abrazando la libertad económica”.
En un mensaje publicado en su cuenta en la red social “X”, el funcionario citó una de sus propias intervenciones, donde profundizó su análisis: “@JMilei ‘está luchando contra 100 años de mala historia y política económica’”.