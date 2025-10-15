Secciones
Política

Javier Milei, sobre José Luis Espert: "No creo que tenga vínculos narco"

El mandatario reconoció que el diputado, en su momento, “no respondió de la manera correcta”.

Javier Milei, sobre José Luis Espert: No creo que tenga vínculos narco
Hace 48 Min

El presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió este miércoles a la renuncia de José Luis Espert luego de que trascendieran denuncias sobre presuntos vínculos con el empresario narco Federico "Fred" Machado.

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por la causa de los aportes de "Fred" Machado

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por la causa de los aportes de Fred Machado

En diálogo con América 24, el mandatario negó que Espert tuviera “vínculos narcos”, pero admitió que, en su momento, “no respondió de la manera correcta”. 

“Esa operación lo que estaba haciendo era que no se discutiera lo que se tenía que discutir de la campaña. Entonces se corrió y tomó un paso al costado, listo, ya está”, sostuvo.

Ante la consulta de cuánto daño electoral le hizo la baja del diputado, Milei respondió con cierta alteración. "¿A mí que me importa mirar para atrás? Necesito ir para adelante ahora con el Colo Santilli y Karen Reichardt estamos haciendo todo lo posible para recortar toda la distancia que tenemos", aseguró. 

"Bertie" Benegas Lynch asumirá la presidencia de la Comisión de Presupuesto en reemplazo de Espert

Bertie Benegas Lynch asumirá la presidencia de la Comisión de Presupuesto en reemplazo de Espert

"Basta de mirar para el pasado, ya está, terminado. ¿Qué quiere? ¿Qué me ponga a llorar?", sentenció Milei. 

Temas República ArgentinaProvincia de Buenos AiresJosé Luis EspertJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Javier Milei: Si el país se alejara de las ideas de la libertad, EEUU dejará de apoyar

Javier Milei: "Si el país se alejara de las ideas de la libertad, EEUU dejará de apoyar"

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
1

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
2

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
3

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
4

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
5

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
6

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Más Noticias
Después de 40 años, Lules recuperó más de 120 hectáreas de la Quebrada

Después de 40 años, Lules recuperó más de 120 hectáreas de la Quebrada

Karina Milei y Luis Caputo confirmaron que no asistirán a Diputados a dar explicaciones sobre Andis

Karina Milei y Luis Caputo confirmaron que no asistirán a Diputados a dar explicaciones sobre Andis

Cómo votar con la Boleta Única de Papel: 12 claves para las elecciones del 26 de octubre

Cómo votar con la Boleta Única de Papel: 12 claves para las elecciones del 26 de octubre

Jaldo, sobre el acuerdo con EEUU: El Gobierno nacional tiene que ser muy claro en qué concepto vienen los préstamos

Jaldo, sobre el acuerdo con EEUU: "El Gobierno nacional tiene que ser muy claro en qué concepto vienen los préstamos"

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Unidos por Tucumán firmó un compromiso para impulsar acciones contra el narcotráfico

Unidos por Tucumán firmó un compromiso para impulsar acciones contra el narcotráfico

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

El Poder Ejercutivo ofrece que se aplace la entrega de la Terminal de Ómnibus

El Poder Ejercutivo ofrece que se aplace la entrega de la Terminal de Ómnibus

Comentarios