Javier Milei, sobre José Luis Espert: "No creo que tenga vínculos narco"

El presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió este miércoles a la renuncia de José Luis Espert luego de que trascendieran denuncias sobre presuntos vínculos con el empresario narco Federico "Fred" Machado.
En diálogo con América 24, el mandatario negó que Espert tuviera “vínculos narcos”, pero admitió que, en su momento, “no respondió de la manera correcta”.
“Esa operación lo que estaba haciendo era que no se discutiera lo que se tenía que discutir de la campaña. Entonces se corrió y tomó un paso al costado, listo, ya está”, sostuvo.
Ante la consulta de cuánto daño electoral le hizo la baja del diputado, Milei respondió con cierta alteración. "¿A mí que me importa mirar para atrás? Necesito ir para adelante ahora con el Colo Santilli y Karen Reichardt estamos haciendo todo lo posible para recortar toda la distancia que tenemos", aseguró.
"Basta de mirar para el pasado, ya está, terminado. ¿Qué quiere? ¿Qué me ponga a llorar?", sentenció Milei.