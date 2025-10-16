Javier Milei: “Mientras yo sea presidente ese apoyo (de Trump) va a estar”

Garantía de apoyo

Según Milei, el apoyo de la administración republicana no es personal, sino principalmente ideológico. “Trump lo aclaró, manifiesta un total apoyo a mí, no hay dudas de que mientras yo sea presidente ese apoyo va a estar”, afirmó, explicando que la clave es la defensa de las “ideas de la libertad”. Al ser consultado sobre el tuit de Trump que mencionaba elecciones legislativas, el Presidente lo interpretó como un “plus adicional”, un impulso dirigido a los argentinos para que “sigan con las ideas de la libertad”.