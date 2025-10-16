Javier Milei: “Mientras yo sea presidente ese apoyo (de Trump) va a estar”

El presidente Javier Milei brindó su primera entrevista televisiva tras su viaje a Estados Unidos y la reunión con Donald Trump, para defender el acuerdo económico alcanzado y trazar la línea ideológica que, a su entender, garantiza el apoyo de la Casa Blanca. En este sentido, en diálogo con A24, el mandatario desestimó las polémicas surgidas por las declaraciones de Trump y aguantó su discurso contra la “malicia” del periodismo local y sus adversarios políticos, especialmente el kirchnerismo y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
El eje central de la entrevista giró en torno al compromiso financiero estadounidense, que trasciende la barrera de los U$S40.000 millones. Milei buscó desactivar las interpretaciones que condicionaban el respaldo a un resultado electoral favorable en Argentina, tildándolas de “maliciosas” y orquestadas por un statu quo que desea el fracaso de su gestión.
Garantía de apoyo
Según Milei, el apoyo de la administración republicana no es personal, sino principalmente ideológico. “Trump lo aclaró, manifiesta un total apoyo a mí, no hay dudas de que mientras yo sea presidente ese apoyo va a estar”, afirmó, explicando que la clave es la defensa de las “ideas de la libertad”. Al ser consultado sobre el tuit de Trump que mencionaba elecciones legislativas, el Presidente lo interpretó como un “plus adicional”, un impulso dirigido a los argentinos para que “sigan con las ideas de la libertad”.
Esta visión política lo llevó a confrontar directamente al kirchnerismo, señalando la clara diferencia en el alineamiento geopolítico que podría quebrar el vínculo con Estados Unidos. “Si viene un comunista, no. Se refiere a Axel Kicillof. El socialismo del siglo XXI termina convirtiéndose en Venezuela”, sentenció, y recordó el pacto con Irán y los acuerdos bilaterales firmados con Nicolás Maduro por Cristina Fernández de Kirchner, para ilustrar el riesgo de un giro político.
En su lectura del escenario global, el mandatario ratificó la decisión de alinear a Argentina con Estados Unidos, remarcando que el país es considerado el “principal aliado” de Washington en la región. Desmintió además que existían presiones para cortar lazos con China, pero defendió la necesidad de abandonar “discursos nacionalistas” que, a su juicio, han llevado al estancamiento y subdesarrollo.
Defensa del programa
Respecto al acuerdo financiero en sí, Milei sostuvo que “no es un rescate”, sino un programa para sanear las cuentas del Banco Central, que comparó con el accionar de gestiones anteriores. La lógica del acuerdo, explicó, es que “el Tesoro toma deuda y cancela el pasivo con el BCRA”, lo que equivale a decirle a los argentinos “’no te voy a estafar más con la inflación’”.
El Presidente se mostró confiado en la “dirección correcta” de su programa económico, anticipando que las turbulencias en el mercado cambiario se disiparán después del 26 de octubre. Además, destacó que la llegada de inversiones “ya está ocurriendo”, citando la inversión de $25.000 millones de Sam Altman y acuerdos en el sector portuario como “señales de confianza internacional”.
En un tono confrontativo, Milei arremetió contra economistas locales, tildándolos de “deshonestos intelectualmente” y criticó la noción de que la baja inflación se deba a una economía paralizada, citando el ejemplo de la hiperinflación del gobierno de Raúl Alfonsín. Finalmente, adelantó que pronto habrá anuncios de entendimientos “preliminares” sobre posiciones comerciales con la administración de Trump, aunque aclaró que no se trata de un tratado de libre comercio.
¿Tiempo de consensos?
Milei también fue consultado por la renuncia de José Luis Espert y el impacto del escándalo en la recta final de la campaña electoral bonaerense. Allí descartó cualquier vínculo con el narcotráfico y atribuyó esas versiones a campañas sucias que desvían la atención de los debates relevantes. Restó importancia al daño causado y afirmó que su prioridad es mirar hacia adelante.
Pasadas las elecciones legislativas, para el presidente se podrá avanzar en un periodo de mayores consensos “con todos los que quieran ir para el lado de las ideas de la libertad”.
“Con los que usted no puede negociar es con los delincuentes, que son los kirchneristas. Con todos los demás, puede tener diferencias, pero hay consensos. Claramente puedo negociar con Provincias Unidas”, dijo el presidente
A contramano de los dichos del jefe de Estado, Provincias Unidas cerró su campaña en la ciudad de Buenos Aires para respaldar la candidatura de Martín Lousteau. En los discursos de los mandatarios provinciales hubo críticas a la gestión de Javier Milei, al considerar que el plan económico fracasó, al kirchnerismo y un mensaje para el 2027. “Vamos a poner al próximo presidente”, vaticinó Maximiliano Pullaro.