Corina Machado agradeció a Milei haber declarado grupo terrorista al "Cartel de los Soles"

La líder opositora María Corina Machado agradeció este martes al presidente argentino, Javier Milei, por declarar como grupo terrorista al denominado "Cartel de los Soles".
A través de su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), la dirigente afirmó: "En nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina".
"Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos", añadió.
También indicó que "hoy tenemos una sociedad unida, organizada y decidida a conquistar su Libertad para traer a nuestros hijos de vuelta a casa".
"Sabemos que también contamos con el apoyo de los pueblos hermanos de las Américas y con los genuinos líderes democráticos del mundo. Venezuela será libre", sentenció.
Querido Presidente Milei,— MarÃa Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 26, 2025
En nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, asÃ como el respaldo y cariÃ±o del pueblo de la Argentina.
Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentÃa y dignidad aâ¦ https://t.co/zp59n50OaY