Corina Machado agradeció a Milei haber declarado grupo terrorista al "Cartel de los Soles"

En sus redes sociales, la dirigente opositora al Gobierno de Nicolás Maduro celebró la decisión adoptada por la Argentina y aseguró que Venezuela será libre.

María Corina Machado. María Corina Machado.
Hace 1 Hs

La líder opositora María Corina Machado agradeció este martes al presidente argentino, Javier Milei, por declarar como grupo terrorista al denominado "Cartel de los Soles". 

A través de su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), la dirigente afirmó: "En nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina".

"Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos", añadió. 

También indicó que "hoy tenemos una sociedad unida, organizada y decidida a conquistar su Libertad para traer a nuestros hijos de vuelta a casa". 

"Sabemos que también contamos con el apoyo de los pueblos hermanos de las Américas y con los genuinos líderes democráticos del mundo. Venezuela será libre", sentenció. 

VenezuelaRepública ArgentinaCrisis en VenezuelaJavier MileiMaria Corina Machado
