Cuáles son las mejores formas de comenzar una conversación, según la Inteligencia Artificial

Llegar a una reunión y conocer a nadie, intentar entablar una conversación con la persona que te interesa, o sobrevivir a un nuevo trabajo puede ser difícil si las habilidades conversacionales no son lo tuyo. Allí llega el momento de enfrentarse a los grandes miedos: romper el hielo e intentar agradar a un desconocido. Pero lo cierto es que esta tarea puede no ser tan colosal si utilizamos algunas estrategias que la inteligencia artifcial recogió de los especialistas.