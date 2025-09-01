José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

El candidato violeta enfatizó la necesidad de verificar la autenticidad de los audios y la responsabilidad legal de Spagnuolo: “Lo de Spagnuolo puede ser cierto. Ahora, quiero verlo ahora en la Justicia. Hay que sostener lo que uno dice en un audio o lo que deja trascender. Acá puede estar comprometido en omitir los deberes de funcionario público. No lo denunció en su momento”, dijo.