José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

El candidato libertario negó haber facilitado el ingreso de Spagnuolo al círculo de Javier Milei.

José Luis Espert
Hace 1 Hs

El diputado libertario José Luis Espert tomó distancia de Diego Spagnuolo, ex funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en medio de la polémica generada por la difusión de audios que involucran presuntos pedidos de coimas. Espert negó haber presentado a Spagnuolo a Javier Milei y cuestionó la veracidad de las acusaciones. “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”, afirmó.

Los audios filtrados supuestamente involucran a Spagnuolo en conversaciones donde se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Espert negó haber facilitado el ingreso de Spagnuolo al círculo de Javier Milei. "Son cosas que quieren instalar. Es parte de una operación decir que yo se lo ‘enchufé’. El que dice eso miente. Lo que quieren es buscar a un culpable", remarcó.

La amistad con Javier Milei

Cabe destacar que, hasta junio de 2024, se había reportado una relación cercana entre Spagnuolo y el Presidente Milei, con múltiples visitas a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada registradas desde enero de 2024.

El candidato violeta enfatizó la necesidad de verificar la autenticidad de los audios y la responsabilidad legal de Spagnuolo: “Lo de Spagnuolo puede ser cierto. Ahora, quiero verlo ahora en la Justicia. Hay que sostener lo que uno dice en un audio o lo que deja trascender. Acá puede estar comprometido en omitir los deberes de funcionario público. No lo denunció en su momento”, dijo.

El diputado también sugirió que estas filtraciones podrían ser parte de una estrategia política orquestada por sectores opositores: “Si vas para atrás en la historia argentina, cada vez que hubo elecciones críticas que los ponían en jaque... siempre hubo operaciones contra aquel que podía ponerlos en riesgo”, aseveró.

En relación con las grabaciones que involucrarían a Karina Milei, Espert las calificó como "operaciones para decir ‘guarda, te estamos espiando’. Es una advertencia ‘mafiosa’. Merece una investigación judicial, una denuncia por parte del Gobierno", precisó.

