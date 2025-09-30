Secciones
Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Según la denuncia, el diputado de LLA habría recibido los fondos en 2020 como parte de una red criminal investigada en Texas.

Hace 1 Hs

El dirigente político Juan Grabois presentó una denuncia penal contra el legislador José Luis Espert, acusándolo de recibir al menos U$S200.000 de Federico "Fred" Machado, un empresario detenido en Argentina y reclamado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico.

Según la denuncia, Espert habría recibido los fondos en 2020 como parte de una red criminal investigada en Texas. Grabois solicitó que se investigue si estos movimientos de dinero constituyen lavado de activos. La denuncia se basó en una acusación del fiscal federal de Texas, Ernest González, y en informes periodísticos.

La denuncia detalla que un supuesto "libro contable secreto" de Machado y Debra Mercer-Erwin, condenada en EE.UU. por narcotráfico y lavado de dinero, incluye el nombre de Espert junto al monto de U$S200.000.

Los vínculos entre Espert y Machado

La denuncia fue asignada al juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien deberá determinar si se acumula a una causa abierta en 2021 en Comodoro Py. 

Los vínculos entre Espert y Machado salieron a la luz en 2019, cuando Espert, entonces candidato presidencial, viajó en un avión de Machado para presentar un libro. Tras la detención de Machado en 2021, Republicanos Unidos exigió explicaciones a Espert. En 2023, Lilia Lemoine acusó a Espert de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

Actualmente, Machado está detenido en Argentina a la espera de la decisión sobre su extradición a Estados Unidos. La Corte Suprema devolvió el caso a un juzgado de Neuquén para investigar una supuesta sentencia dictada en Texas que podría ser relevante para su caso.

