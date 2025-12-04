Espejos de agua e imponentes montañas: el impresionante desfiladero argentino que compite contra el Gran Cañón de Colorado

Este circuito turístico, ubicado en el departamento de San Rafael, al sur de Mendoza, se convirtió en uno de los principales atractivos de la región. El paisaje está definido por la presencia constante de la montaña, imponentes paredones de roca y el frío curso del río Atuel que se abre paso a través de ellos. La zona se encuentra específicamente entre el dique Valle Grande y el embalse El Nihuil.