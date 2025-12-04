Secciones
Espejos de agua e imponentes montañas: el impresionante desfiladero argentino que compite contra el Gran Cañón de Colorado

El paisaje deslumbrante y monumental, las actividades, la aventura y la diversión se mezclan para convertir al Cañón del Atuel en una de las maravillas argentinas.

El Cañón del Atuel deslumbra a los turistas con su imponente paisaje.
Existe una postal argentina que invita a soñar con paisajes que rivalizan con los más famosos del mundo, incluyendo el mismísimo Gran Cañón de Colorado. Aunque este es inigualable en escala, la Argentina guarda en su corazón cuyano una maravilla geológica que cautiva a quien la visita: el impresionante Cañón del Atuel, en Mendoza.

Vacaciones 2026: la localidad del sur de Córdoba que enamora con sus paisajes y su pasado único

Vacaciones 2026: la localidad del sur de Córdoba que enamora con sus paisajes y su pasado único

Este circuito turístico, ubicado en el departamento de San Rafael, al sur de Mendoza, se convirtió en uno de los principales atractivos de la región. El paisaje está definido por la presencia constante de la montaña, imponentes paredones de roca y el frío curso del río Atuel que se abre paso a través de ellos. La zona se encuentra específicamente entre el dique Valle Grande y el embalse El Nihuil.

El imponente desfiladero mendocino

El río Atuel es el alma de este cañón, recorriendo su interior a lo largo de más de 50 kilómetros. El agua, de un color impactante y baja temperatura, fluye entre formaciones rocosas que la naturaleza esculpió durante siglos. Estas rocas adoptaron formas tan particulares que el ingenio popular les otorgó nombres únicos, como El Elefante, El Lagarto o Los Jardines Colgantes.

Si buscás sumergirte en este panorama único, podés recorrerlo fácilmente a través de la ruta provincial 173. Este camino acompaña el curso del río y conecta los diferentes puntos turísticos y miradores, permitiéndote disfrutar de la magnitud del paisaje.

Diversión garantizada y variedad de deportes

La belleza escénica del Cañón del Atuel se complementa con una amplia y vibrante oferta de actividades turísticas. Las empresas locales ofrecen experiencias inolvidables para los amantes de la adrenalina y la aventura, incluyendo salidas de rafting y kayak, que aprovechan las aguas frías del río.

Pero la diversión no se limita al agua. También se pueden realizar paseos en catamarán, circuitos de trekking, emocionantes cabalgatas y recorridos en bicicleta o cuatriciclo por los caminos de montaña. Además, la zona está preparada para recibir al turista durante todo el año, ofreciendo alojamiento en campings, cabañas y complejos turísticos en Valle Grande, El Nihuil y en la cercana ciudad de San Rafael.

Cómo llegar al corazón de la aventura

Llegar a este desfiladero es más sencillo de lo que parece. El acceso al circuito del Cañón del Atuel se realiza desde la ciudad de San Rafael, que se encuentra a unos 80 kilómetros del punto de inicio.

Para aquellos que viajan desde la Ciudad de Mendoza, deberán recorrer aproximadamente 230 kilómetros en dirección sur. La gran ventaja es que la mayor parte del trayecto está asfaltado y el camino es sencillo, lo que facilita las visitas en cualquier época del año. Esta accesibilidad convierte al Cañón del Atuel en una escapada perfecta para desconectar y maravillarse con la geografía argentina.

