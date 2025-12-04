Efemérides del jueves 4 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

La cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo se crió en un hogar con bajos recursos en el barrio de Ensenada, provincia de Buenos Aires. Al tiempo se casó con Humberto Alfredo Bonafini, con quien tuvo a sus tres hijos: Jorge Omar, Raúl Alfredo y María Alejandra. La única que sigue con vida es la hija menor, ya que los dos hermanos fueron parte de los militantes desaparecidos durante la última dictadura militar.