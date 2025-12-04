Efemérides del jueves 4 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 4 de diciembre se conmemora el Día de la Publicidad, creado en homenaje al día en que se realizó, en 1936, el Congreso de Publicidad en Buenos Aires. La convocatoria también estableció la fundación de la Asociación de Jefes de Propaganda, con el objetivo de comenzar a dictar la carrera en diferentes universidades del país.
Por otra parte, el 4 de diciembre de 1928 nació Hebe Pastor de Bonafini, quien fue fundadora y líder de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y falleció el 20 de noviembre de 2022, a los 93 años.
La cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo se crió en un hogar con bajos recursos en el barrio de Ensenada, provincia de Buenos Aires. Al tiempo se casó con Humberto Alfredo Bonafini, con quien tuvo a sus tres hijos: Jorge Omar, Raúl Alfredo y María Alejandra. La única que sigue con vida es la hija menor, ya que los dos hermanos fueron parte de los militantes desaparecidos durante la última dictadura militar.
Efemérides del 4 de diciembre
1679 – Muere en Hardwick Hall el filósofo inglés Thomas Hobbes.
1845 – El presidente paraguayo, Carlos Antonio López, y el gobierno de la provincia de Corrientes declaran la guerra al dictador Juan Manuel de Rosas.
1884 – Se funda la ciudad de Pigüe, en la provincia de Buenos Aires.
1910 – Se inaugura la Basílica de Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina.
1928 – Nace Hebe de Bonafini, activista argentina, presidenta de Madres de Plaza de Mayo.
1949 – Nace el actor estadounidense Jeff Bridges.
1952 – Nace Susú Pecoraro, actriz argentina.
1956 – Creacion del INTA, Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria de la Argentina.
1959 – Nace Pipo Cipolatti, cantante, músico, compositor y guitarrista argentino.
1965 – Nace Álex de la Iglesia, cineasta español.
1991 – Último vuelo de la empresa Pan Am, pionera de la aviación comercial.
1993 – Muere el músico Frank Zappa.
1996 – Lanzamiento del Mars Pathfinder, primera misión a Marte que incluía un rover.
1999 – Muere Nélida Roca (70), actriz y vedette argentina.
2000 – Muere Julián Infante, guitarrista español, de las bandas Tequila y Los Rodríguez.
2011 – Muere Sócrates, futbolista brasileño.
2015 – Muere Robert Loggia, actor estadounidense.