Google habilitó una función que todos los usuarios de iPhone estaban esperando

Cualquiera que haya intentado compartir archivos entre iPhone y Android conoce el pequeño caos que se desata en el proceso. Si tu grupo de amigos está dividido entre esos sistemas operativos, seguramente deban dedicar tiempo al final de una reunión para intentar transferir fotos y videos. Afortunadamente, este dolor de cabeza parecería estar llegando a su fin: Google acaba de anunciar una solución que permite a Quick Share de Android trabajar directamente con AirDrop de Apple.
Esta esperada integración fue revelada a través de una publicación en la página The Keyword de Google. En esencia, los usuarios de Android ahora pueden compartir archivos con dispositivos de Apple (iPhones, iPads y macOS) a través de AirDrop. Cuando Quick Share detecte dispositivos Apple cercanos, los usuarios de Android los verán aparecer, permitiendo el envío de fotos, videos y otros archivos de manera similar a como opera AirDrop. La funcionalidad, además, funcionará viceversa, permitiendo el envío de archivos en ambas direcciones.
Una nueva comunicación entre iPhone y Google
Este avance representa un progreso significativo tratando de disminuir las diferencias entre los distintos sistemas operativos y reduciendo las barreras entre la tecnología móvil. No obstante, la función no está disponible de inmediato para todos. Google comenzó el despliegue limitándolo, por ahora, a la familia Pixel 10.
Aunque esta exclusividad inicial pueda decepcionar a algunos, la compañía confirmó que no será permanente y que la funcionalidad se expandirá a otros dispositivos Android en el futuro. En la espera de que que Quick Share se extienda a otros modelos, las alternativas tradicionales —como el correo electrónico, las aplicaciones de mensajería o servicios de terceros— seguirán siendo necesarias para quienes no posean un Pixel 10. Para que la transferencia funcione actualmente, el AirDrop del dispositivo Apple debe estar configurado en el modo "Todos durante 10 minutos".
La seguridad es lo primero
Un aspecto crucial de esta nueva función es que su desarrollo fue un esfuerzo enteramente de Google y no depende de una colaboración directa con Apple. Google explicó en un artículo detallado de su blog de seguridad que esta integración no es un "atajo", sino que fue construida con la seguridad como elemento central.
El sistema opera mediante una conexión directa, de par a par (peer-to-peer), lo que garantiza que los datos no se enrutan a través de ningún servidor. En términos sencillos, esto significa que tus archivos se mantienen privados y viajan directamente entre un dispositivo y el otro. Aunque la función ya es operativa, Google mira al futuro, señalando que "damos la bienvenida a la oportunidad de trabajar con Apple para habilitar el modo ‘Solo contactos’ en el futuro".