Google habilitó una función que todos los usuarios de iPhone estaban esperando

Aunque esta exclusividad inicial pueda decepcionar a algunos, la compañía confirmó que no será permanente y que la funcionalidad se expandirá a otros dispositivos Android en el futuro. En la espera de que que Quick Share se extienda a otros modelos, las alternativas tradicionales —como el correo electrónico, las aplicaciones de mensajería o servicios de terceros— seguirán siendo necesarias para quienes no posean un Pixel 10. Para que la transferencia funcione actualmente, el AirDrop del dispositivo Apple debe estar configurado en el modo "Todos durante 10 minutos".