Secciones
SociedadActualidad

Por qué algunas ciudades argentinas podrían quedar bajo el agua en menos de 80 años

Análisis científicos internacionales alertaron cuáles son las provincias expuestas en Argentina.

Imagen ilustrativa de inundación. FREEPIK Imagen ilustrativa de inundación. FREEPIK
LA GACETA
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Los análisis sobre el cambio climático global presentan proyecciones inquietantes, especialmente para aquellas naciones con extensas zonas costeras, como Argentina. Diversas investigaciones conducidas en los últimos años alertaron que el país está en la mira de una potencial pérdida de territorios debido a la subida del nivel del mar.

Dos estudios de vanguardia alertaron este preocupante panorama. Por un lado, la entidad meteorológica Climate Central de Estados Unidos, proyectó que la temperatura global experimentará un significativo aumento durante los próximos 75 años. Este calentamiento global está directamente relacionado con el derretimiento de las grandes masas de hielo en los polos del planeta, un fenómeno que elevaría los niveles oceánicos.

En paralelo, un equipo de científicos de la Universidad Tecnológica de Nanyang (UTN) en Singapur realizó su propia investigación, enfocándose en la elevación del nivel del mar. Su pronóstico es aún más específico, al proyectar que el mar podría ascender hasta 1.9 metros. Tal incremento tendría un impacto profundo, reconfigurando la topografía argentina y alterando drásticamente el acceso a los terrenos que hoy conocemos.

Ante esta realidad, Benjamin Grandey, el autor principal del estudio de la UTN, enfatizó la urgencia de la planificación: "La proyección de alta resolución de 1,9 metros subraya la necesidad de que quienes toman decisiones planifiquen la infraestructura crítica en consecuencia". También hizo hincapié en la vital importancia de implementar medidas para mitigar el avance del fenómeno climático.

Ciudades argentinas en riesgo

El informe de Climate Central, que advierte sobre un aumento de temperatura de 3°C, puso la lupa sobre las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Las áreas frente al Océano Atlántico en Buenos Aires, como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell, figuran como las más amenazadas.

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático

Adicionalmente, las zonas aledañas a importantes cursos de agua también sufrirían afectaciones. Esto incluye el Delta del Río de la Plata, así como el Río Uruguay y el Río Paraná. La lista de localidades ribereñas en riesgo abarca a Lanús, Quilmes, Berazategui, Ensenada, Florencio Varela y Tigre en Buenos Aires, además de Diamante, Victoria, Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú en Entre Ríos.

Por su parte, el estudio de la UTN amplía el espectro geográfico, aunque también incluye a Buenos Aires y Entre Ríos. Sus proyecciones suman zonas de la Patagonia como el río Grande en Tierra del Fuego; puntos costeros de Chubut como Rada Tilly, Comodoro Rivadavia y Rawson; y Viedma en Río Negro. En Santa Cruz, el pronóstico nombra a las Islas Cormorán y Justicia, así como las cercanías de los ríos Chico, Coig, Deseado, Minerales, Santa Cruz y Gallegos. Finalmente, la investigación también señala a Rosario y otras áreas cercanas al río Paraná en Santa Fe.

Las ciudades argentinas que quedarían sumergidas

Las ciudades argentinas que quedarían sumergidas bajo el agua en 75 años (alrededor del año 2100), según los estudios de Climate Central y la UTN, se concentran principalmente en las áreas costeras y ribereñas de:

Buenos Aires: Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Lanús, Berazategui, Ensenada, Florencio Varela, Quilmes y Tigre.

Entre Ríos: Diamante, Victoria, Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú.

Santa Cruz: Islas Cormorán y Justicia, y áreas cercanas a los ríos Chico, Coig, Deseado, Minerales, Santa Cruz y Gallegos.

Chubut: Rada Tilly, Comodoro Rivadavia y Rawson.

Río Negro: Viedma.

Tierra del Fuego: Algunas zonas del río Grande.

Santa Fe: Rosario y áreas cercanas al río Paraná.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Así funciona el truco para ahorrar energía usando un corcho

Así funciona el truco para ahorrar energía usando un corcho

Cuáles son los 10 lugares del mundo que no hay que dejar de visitar, según la Inteligencia Artificial

Cuáles son los 10 lugares del mundo que no hay que dejar de visitar, según la Inteligencia Artificial

Calendario lunar de diciembre 2025: ¿cuáles son los días ideales para cortarte y teñirte el pelo?

Calendario lunar de diciembre 2025: ¿cuáles son los días ideales para cortarte y teñirte el pelo?

LLega el último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

LLega el último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

¿Cuánto tiempo debe pasar para que las deudas de la tarjeta de crédito pierdan vigencia y no se pueda hacer reclamo?

¿Cuánto tiempo debe pasar para que las deudas de la tarjeta de crédito pierdan vigencia y no se pueda hacer reclamo?

Lo más popular
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?
1

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”
2

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro
3

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria
4

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026
5

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?
6

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?

Más Noticias
Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Edad sonora de Spotify: la nueva estadística que lanzó la plataforma y es furor en las redes

Edad sonora de Spotify: la nueva estadística que lanzó la plataforma y es furor en las redes

Guía rápida para ver tu Spotify Wrapped 2025 y desbloquear todos los datos

Guía rápida para ver tu Spotify Wrapped 2025 y desbloquear todos los datos

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Comentarios