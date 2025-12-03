Por qué algunas ciudades argentinas podrían quedar bajo el agua en menos de 80 años

Por su parte, el estudio de la UTN amplía el espectro geográfico, aunque también incluye a Buenos Aires y Entre Ríos. Sus proyecciones suman zonas de la Patagonia como el río Grande en Tierra del Fuego; puntos costeros de Chubut como Rada Tilly, Comodoro Rivadavia y Rawson; y Viedma en Río Negro. En Santa Cruz, el pronóstico nombra a las Islas Cormorán y Justicia, así como las cercanías de los ríos Chico, Coig, Deseado, Minerales, Santa Cruz y Gallegos. Finalmente, la investigación también señala a Rosario y otras áreas cercanas al río Paraná en Santa Fe.