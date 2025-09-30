Secciones
Política

Diputados piden la expulsión de José Luis Espert por acusaciones de vínculos con el narcotráfico

La iniciativa también busca destituirlo de la presidencia de la comisión de Presupuesto.

José Luis Espert José Luis Espert
Hace 1 Hs

Un grupo de diputados de Unión por la Patria y el bloque Coherencia (ex libertarios) presentó un proyecto de resolución para expulsar a José Luis Espert de la Cámara de Diputados, al alegar "inhabilidad moral" debido a presuntos vínculos con el narcotráfico. 

La iniciativa también busca destituirlo de la presidencia de la comisión de Presupuesto, que actualmente analiza el proyecto de Ley de Presupuesto para 2026. El proyecto, firmado por 28 diputados, se basa en el artículo 66 de la Constitución Nacional. Los firmantes incluyen a Victoria Tolosa Paz, Agustina Propato, y otros legisladores de diversos bloques.

“Excluir al diputado por inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento, relacionados al narcotráfico y fraude”, dijeron en la presentación.

La presidencia de una comisión clave

Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, cuestionó la idoneidad de Espert para presidir la comisión de Presupuesto en medio de las acusaciones. Otros diputados, como Sabrina Selva y Gabriela Estévez, también se sumaron al reclamo, al exigir una investigación urgente.

La denuncia se basa en un giro de U$S200.000 recibido en 2020 desde un fideicomiso compartido con Machado y Debra Mercer-Erwin, condenada por narcotráfico, lavado y fraude. También se mencionan vuelos en un jet privado y el uso de una camioneta durante campañas políticas.

Además, Tolosa Paz recordó que ya en julio se había solicitado la remoción de Espert de la presidencia de la comisión por bloquear debates clave. 

Esta mañana, el presidente Javier Milei defendió a Espert, calificando las acusaciones como "chimentos de peluquería" y atribuyéndolas a una operación política previa a las elecciones nacionales.

Temas Buenos AiresHonorable Cámara de Diputados de la NaciónJosé Luis EspertVictoria Tolosa PazJavier MileiElecciones 2025Gobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
2

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos
3

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
4

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
5

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
6

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Más Noticias
Cae la confianza en el Gobierno de Milei a semanas de las elecciones de octubre

Cae la confianza en el Gobierno de Milei a semanas de las elecciones de octubre

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

López Murphy identificó tres causas de los problemas económicos de Argentina y propuso una solución

López Murphy identificó tres causas de los problemas económicos de Argentina y propuso una solución

Se avizora un debate caliente por el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Se avizora un debate caliente por el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Comentarios