Diputados piden la expulsión de José Luis Espert por acusaciones de vínculos con el narcotráfico

La iniciativa también busca destituirlo de la presidencia de la comisión de Presupuesto, que actualmente analiza el proyecto de Ley de Presupuesto para 2026. El proyecto, firmado por 28 diputados, se basa en el artículo 66 de la Constitución Nacional. Los firmantes incluyen a Victoria Tolosa Paz, Agustina Propato, y otros legisladores de diversos bloques.