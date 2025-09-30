Diputados piden la expulsión de José Luis Espert por acusaciones de vínculos con el narcotráfico

Un grupo de diputados de Unión por la Patria y el bloque Coherencia (ex libertarios) presentó un proyecto de resolución para expulsar a José Luis Espert de la Cámara de Diputados, al alegar "inhabilidad moral" debido a presuntos vínculos con el narcotráfico.
La iniciativa también busca destituirlo de la presidencia de la comisión de Presupuesto, que actualmente analiza el proyecto de Ley de Presupuesto para 2026. El proyecto, firmado por 28 diputados, se basa en el artículo 66 de la Constitución Nacional. Los firmantes incluyen a Victoria Tolosa Paz, Agustina Propato, y otros legisladores de diversos bloques.
“Excluir al diputado por inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento, relacionados al narcotráfico y fraude”, dijeron en la presentación.
La presidencia de una comisión clave
Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, cuestionó la idoneidad de Espert para presidir la comisión de Presupuesto en medio de las acusaciones. Otros diputados, como Sabrina Selva y Gabriela Estévez, también se sumaron al reclamo, al exigir una investigación urgente.
La denuncia se basa en un giro de U$S200.000 recibido en 2020 desde un fideicomiso compartido con Machado y Debra Mercer-Erwin, condenada por narcotráfico, lavado y fraude. También se mencionan vuelos en un jet privado y el uso de una camioneta durante campañas políticas.
Además, Tolosa Paz recordó que ya en julio se había solicitado la remoción de Espert de la presidencia de la comisión por bloquear debates clave.
Esta mañana, el presidente Javier Milei defendió a Espert, calificando las acusaciones como "chimentos de peluquería" y atribuyéndolas a una operación política previa a las elecciones nacionales.