Cavallo criticó las retenciones cero y habló del costo fiscal a largo plazo

El padre de la convertibilidad sostuvo que "el último conejo de la galera" de Caputo podría agravar los problemas cambiarios en el corto plazo.

CON RECELO. Domingo Cavallo puso en duda la paz cambiaria debido a la cantidad de divisas que dejarán de ingresar al país en los próximos meses. CON RECELO. Domingo Cavallo puso en duda la paz cambiaria debido a la cantidad de divisas que dejarán de ingresar al país en los próximos meses. FOTO TOMADA DE ECONOMIS.COM.AR
Hace 2 Hs

La tensión en el mercado cambiario no cede y, en medio de una semana marcada por anuncios como las “retenciones cero” al agro y un “nuevo cepo”, el dólar volvió a mostrar volatilidad. En este contexto, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo publicó un extenso análisis en el que cuestionó con dureza la estrategia del actual titular de Hacienda, Luis Caputo.

El martes, la cotización mayorista alcanzó un máximo de $1.435, aunque luego el Tesoro intervino con ventas en torno a los $1.380, lo que permitió contener la suba. Según operadores, se habrían colocado alrededor de U$S 500 millones, lo que mostró la mano oficial en el mercado.

Desde su blog, Cavallo, creador del Plan de convertibilidad de los años 90, alertó que las decisiones adoptadas por el Gobierno, si bien aportan oxígeno inmediato, pueden agravar los problemas cambiarios en el corto plazo.

Las críticas de Cavallo a las retenciones cero

El punto central de sus observaciones fue la eliminación transitoria de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Cavallo calificó esa resolución como el último “conejo de la galera” de Caputo. Según explicó, permitió un ingreso extraordinario de divisas por unos U$S 7.000 millones en solo tres días, lo que “produjo el desplome del precio del dólar” y otorgó margen al Banco Central para comprar reservas.

Sin embargo, advirtió que ese efecto se desvanecerá pronto: los dólares liquidados ahora “dejarán de entrar en los próximos meses cuando hubieran sido liquidados pagando retenciones”. En esa línea, proyectó que “el tipo de cambio vuelva a subir y pueda incluso alcanzar nuevamente el límite superior de la banda de flotación”.

Cavallo sostuvo que, con este mecanismo, Caputo consiguió “hacer bajar el precio del dólar y disimular la crisis cambiaria”, pero a un costo alto. No solo mencionó un impacto fiscal superior a U$S 1.000 millones, sino también un malestar en productores locales y en competidores externos, especialmente en Estados Unidos, por la repentina irrupción de la oferta argentina sin retenciones.

Cavallo y una receta inspirada en la convertibilidad

En su análisis, el ex ministro de Carlos Menem volvió sobre conceptos que marcaron su gestión en los 90. Planteó un esquema de “convertibilidad sin convertibilidad”, que incluye medidas radicales: levantar “de inmediato todas las restricciones para operar en el mercado cambiario”, anunciar “un programa de compras de reservas por parte del Tesoro y del Banco Central”, y permitir que el dólar flote sin bandas. También propuso declarar la “libre convertibilidad del peso” y eliminar controles de cambio, además de habilitar la “intermediación financiera en dólares”.

El ex ministro reconoció que su propuesta tendría costos de corto plazo, y recordó su propia experiencia de 1991: tras eliminar el cepo, el dólar “subió de 5 mil a 10 mil australes y produjo inflación más alta que la de los meses anteriores”. No obstante, defendió aquella política porque permitió alcanzar “un nivel que a posteriori demostró ser de equilibrio y sostenible en el tiempo”.

Temas Carlos MenemBanco Central de la República ArgentinaDomingo CavalloMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoRetenciones
