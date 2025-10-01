Cavallo criticó las retenciones cero y habló del costo fiscal a largo plazo

Cavallo y una receta inspirada en la convertibilidad

En su análisis, el ex ministro de Carlos Menem volvió sobre conceptos que marcaron su gestión en los 90. Planteó un esquema de “convertibilidad sin convertibilidad”, que incluye medidas radicales: levantar “de inmediato todas las restricciones para operar en el mercado cambiario”, anunciar “un programa de compras de reservas por parte del Tesoro y del Banco Central”, y permitir que el dólar flote sin bandas. También propuso declarar la “libre convertibilidad del peso” y eliminar controles de cambio, además de habilitar la “intermediación financiera en dólares”.