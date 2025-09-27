Secciones
Retenciones: “Las medidas transitorias no dan previsibilidad al productor para invertir en la próxima cosecha”

La presidenta de la FAA criticó la baja provisoria de las retenciones a los granos.

AVISO. La medida perjudicaría al productor de carne y de lácteos, según Sarnari.
Hace 5 Hs

La Federación Agraria Argentina (FAA) criticó la medida del Gobierno nacional, de eliminar provisoriamente las retenciones a la exportación de granos, con el objetivo de estimular la liquidación de divisas. Según el decreto oficial, esta política regía hasta el 31 de octubre del año en curso o hasta que se registren Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por U$S 7.000 milones, lo que finalmente ocurrió en 72 horas.

“Hay malestar, porque no se atiende las necesidades de los pequeños y medianos productores. Las medidas de carácter transitorio no benefician al sector productivo y no dan previsibilidad a los productores en el momento de encarar una inversión para una próxima cosecha”, arremetió Andrea Sarnari, presidenta de la FAA.

“Los productores de pequeña y de mediana escala ya hemos vendido todos nuestros granos, por lo cual no nos hemos beneficiado con una medida transitoria como esta. Seguro favoreció a quienes tuvieron la espalda para guardar los granos; en especial, los exportadores. Pero no los productores que necesitamos de los recursos para volver a invertir”, agregó.

Avisó que la FAA seguirá reclamando una política impositiva más equitativa y previsible, por lo que seguirán trabajando para que la presión impositiva ceda y que las retenciones vayan bajando, pero de manera gradual. “Esta medida puede perjudicar al productor de carne y de lácteos, que seguramente sentirán un cimbronazo en el costo del alimento para los animales. No parece ser una medida del Gobierno para el sector. Hacen falta medidas para que el campo pueda pegar un salto, tener rentabilidad y siga produciendo mucho mejor”, puntualizó Sarnari.

