Retenciones: “Las medidas transitorias no dan previsibilidad al productor para invertir en la próxima cosecha”

Avisó que la FAA seguirá reclamando una política impositiva más equitativa y previsible, por lo que seguirán trabajando para que la presión impositiva ceda y que las retenciones vayan bajando, pero de manera gradual. “Esta medida puede perjudicar al productor de carne y de lácteos, que seguramente sentirán un cimbronazo en el costo del alimento para los animales. No parece ser una medida del Gobierno para el sector. Hacen falta medidas para que el campo pueda pegar un salto, tener rentabilidad y siga produciendo mucho mejor”, puntualizó Sarnari.