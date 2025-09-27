El campo le exige al Gobierno un plan claro para eliminar las retenciones

La polémica por el fin anticipado de las retenciones cero volvió a tensar la relación entre el Gobierno y el campo. Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) reclamaron un plan concreto para eliminar de manera definitiva los derechos de exportación, al considerar que las modificaciones aplicadas en lo que va del año generan incertidumbre y trabas a la producción.
El vicepresidente de la SRA, Marco Pereda, advirtió que el sector necesita previsibilidad para planificar inversiones. “Son intervenciones del mercado que hacen que se pierda la transparencia y la previsibilidad”, señaló. Y agregó que la gestión de Javier Milei ya aplicó cuatro cambios en el esquema de retenciones en apenas unos meses.
Pereda reclamó al equipo económico que lidera Luis Caputo que presente un programa con una hoja de ruta clara para la eliminación definitiva de las alícuotas. “Lo ideal sería que el Gobierno nos presente un programa claro y concreto de cómo irán bajando las retenciones, para que podamos planificar inversiones e integrar mayor producción”, afirmó en declaraciones a radio Mitre.
El dirigente remarcó que el campo aporta actualmente U$S45.000 millones a la economía y que el Estado se queda con U$S10.000 millones por retenciones. Según explicó, Argentina produce 130 millones de toneladas y exporta 100 millones, pero podría elevar ese volumen a 200 millones “en mucho menos tiempo que Vaca Muerta o las mineras”.
“Somos el único sector que puede aumentar muy rápidamente la producción si nos sacan los impuestos distorsivos”, sostuvo.
La bronca por el fin de las retenciones cero
El malestar ruralista se profundizó tras la medida del Gobierno que el lunes anunció retenciones cero a la soja y otros granos, beneficio que se preveía hasta fines de octubre o hasta alcanzar los U$S7.000 millones en operaciones. Sin embargo, en apenas tres días se registraron negocios por ese monto y las alícuotas previas se restablecieron de inmediato.
“El fin anticipado de la medida generó bronca en el campo”, admitió Pereda. Según explicó, la diferencia entre el precio recibido y la rebaja esperada fue de entre un 15% y un 17%, cuando el impacto debería haber alcanzado el 26%, publicó TN.