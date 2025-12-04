Secciones
Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

El conflicto se concentró en San Martín y Monteagudo. El Concejo Deliberante discute en el recinto la regulación de plataformas y la nueva tarifa de colectivos.

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán lleva al recinto la regulación de plataformas digitales, la modernización del servicio de taxis y la suba del boleto de colectivos a $1.250, mientras cientos de personas se manifiestan en la intersección de las calles San Martín y Monteagudo.

Una caravana de conductores de motos que trabajan con la aplicación de transporte (Uber, Didi y Cabify) partió desde la esquina de 25 de Mayo y Chile hasta el Concejo capitalino para reclamar contra las medidas. Otro grupo de personas los esperaban para sumarse a la protesta pacífica.

La esquina de San Martín y Monteagudo permanecía cortada esta mañana y generó un caos en el tránsito en un horario considerado "pico".

¿Cuáles son las medidas?

Se reemplazará “Sutrappa” por el Sistema Único de Transporte de Pasajeros (“Sutrappa”), que distingue taxis con tarifa regulada y vehículos privados registrados en apps, estableciendo licencias profesionales, seguro obligatorio, VTV y trato adecuado para todos los conductores.

Los taxis seguirán captando pasajeros en la vía pública y las plataformas deberán cumplir normas municipales y tributarias, con bases de datos para seguridad.

Las motos deberán contar con seguro, VTV y condiciones mecánicas mínimas.

El Concejo fijó plazos de adecuación: 180 días para taxis y 120 días para conductores de apps. Además, se discuten otros proyectos de movilidad y semáforos.

