Maximiliano Pullaro pidió la continuidad de las retenciones cero para beneficiar la productividad

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió enérgicamente al sector agropecuario de su provincia, e instó al Gobierno nacional a mantener las retenciones cero a las exportaciones de granos. A través de sus redes sociales, Pullaro enfatizó la necesidad de que el Estado invierta los recursos en infraestructura clave, suministro de energía y apoyo directo a la producción.