El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

Tras la finalización de la eliminación de las retenciones para los granos, luego de haber alcanzado el cupo de U$S7.000 millones, el sector agropecuario mostró su malestar y alertó que la medida solamente alcanzó a las cerealeras. Por eso, ARCA informó que el cumplimiento del cupo implicó el cierre de la etapa de registración establecido por el Decreto 682/2025, y que el sector exportador deberá adecuarse nuevamente al esquema habitual de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). En medio de toda esta puja, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había anunciado por redes sociales que el gobierno de su país negocia un swap por U$S20.000 millones con el Banco Central (BCRA) y que está trabajando con el gobierno de Javier Milei para “poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”.