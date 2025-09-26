El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

Las retenciones causaron confusión, consultas y hasta malestar entre los productores de granos. Sucede que el Gobierno había fijado retenciones cero para los cereales y para las carnes hasta el 31 de octubre. Pero la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó que el beneficio llegaba a su fin porque había cumplido con el objetivo establecido por el Gobierno nacional.
Tras la finalización de la eliminación de las retenciones para los granos, luego de haber alcanzado el cupo de U$S7.000 millones, el sector agropecuario mostró su malestar y alertó que la medida solamente alcanzó a las cerealeras. Por eso, ARCA informó que el cumplimiento del cupo implicó el cierre de la etapa de registración establecido por el Decreto 682/2025, y que el sector exportador deberá adecuarse nuevamente al esquema habitual de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). En medio de toda esta puja, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había anunciado por redes sociales que el gobierno de su país negocia un swap por U$S20.000 millones con el Banco Central (BCRA) y que está trabajando con el gobierno de Javier Milei para “poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”.
Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló que la medida del gobierno “no fue pensada” para el sector productivo y “tampoco incentiva a la producción agropecuaria”. “Es de corte netamente económico y por las necesidades del país, que además perjudica al sector porque sigue generando imprevisibilidad. No nos dan a los productores la potestad de decidir y planificar mejor”, advirtió en el inicio del Congreso Anual Ordinario de la FAA.
Sarnari afirmó que los productores pequeños y medianos “claramente no fuimos los beneficiarios” porque “ya no teníamos la cosecha del año pasado”. “Y alguno que podía tener algún grano todavía reservado, tampoco pudo ser beneficiario en tan corto plazo. La medida ni siquiera pasó cerca de la tranquera”, manifestó.
La presidenta de la FAA indicó que “no se trata de una disputa entre sectores de la cadena”, sino que “se trata de exigirle al Estado que determine medidas y políticas públicas que sean previsibles para todos”. “Lo que necesitamos es que haya claridad, para que la cadena también tenga claridad intracadena”, concluyó.
A su vez, el ex presidente de la filial cordobesa de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Marco Giraudo, apuntó contra los exportadores y aseguró que ellos fijaron los Derechos de Exportación (DEX). “En tres días fijaron los DEX por U$S7.000 millones. No fuimos los productores agropecuarios. Que este negocio, que hoy es solo de exportadores y del Estado, se traslade y se derrame en las zonas productivas”, declaró.
Desde la Sociedad Rural de Rosario también cargaron contra los exportadores, ya que el cupo total “se concentró en manos de un grupo reducido”. “Si bien públicamente se presentó como una herramienta destinada a incentivar la liquidación del sector agropecuario en su conjunto, la realidad fue distinta. En lugar de ser un ‘guiño al campo’, la medida generó desequilibrios, exclusión y malestar en quienes sostienen la producción día a día”, detallaron.
Más temprano, la Sociedad Rural nacional expresó su descontento por la finalización de la quita de retenciones a los granos. “Nos llamó la atención que en 48 o 72 horas se cubriera todo el total y que vuelva a la situación anterior. Desde anoche en La Rural comenzamos a evaluar cómo se dio esto, si el beneficio realmente llegó al productor genuino, si pudo aprovecharlo o no”, testificó el presidente de esa entidad, Nicolás Pino.
Asimismo, confirmó que se comunicaron con el Gobierno para solicitarles que la medida siga vigente hasta el 31 de octubre sin tener en cuenta que el cupo se haya agotado.
“Quiero pensar que la intención era otra porque sino la frustración va a ser grande”, consolidó Pino. Ante esta inquietud, aseguró que “es importante manejar información concreta y ver cómo se generó esto” y pidió confirmación oficial sobre “si los derechos de exportación regresan a los niveles previos”, al indicar que “los productores necesitamos certezas sobre el valor que tendrá nuestro producto de ahora en adelante”.
Por otro lado, trascendió en el mercado de granos que una de las empresas agroexportadoras más grandes habría inscripto ventas por unos U$S4.200 millones, equivalentes al 60% del total del cupo determinado por el Gobierno, obteniendo un claro beneficio.
Postura del ARCA: negó que la medida haya beneficiado a las grandes cerealeras
El director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, ratificó que no extenderán el esquema de retenciones cero luego de que se anotaron negocios por U$S 7.000 millones en apenas tres días. Pazo negó que la medida haya beneficiado a las grandes cerealeras, sino que se trató de una reducción de cobro de alícuotas. Según el funcionario, el principal afectado será “el área política que va a tener que reducir esos fondos para que no se comprometa el equilibrio fiscal”. Además, remarcó que el excedente se trasladará a la actividad económica. “La medida era clara, esto terminaba por efecto de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior cuando se llegaba al 31 de octubre o a los U$S 7.000 millones. Cumplió su fin y terminó“, sostuvo en el streaming La Casa.