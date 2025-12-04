Secciones
Política

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

Los peronistas Javier Noguera y Gladys Medina y los libertarios Federico Pelli y Soledad Molinuevo se incorporaron a la Cámara de Diputados.

NUEVOS DIPUTADOS. Gladys Medina, Federico Pelli y Soledad Molinuevo.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Los diputados nacionales por Tucumán electos en los comicios del 26 de octubre prestaron juramento en la sesión preparatoria celebrada en la Cámara baja. Así, los legisladores con mandato hasta 2029 quedaron en condiciones de sumarse el miércoles próximo a un cuerpo signado por las tensiones y por la paridad de fuerzas entre el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y un peronismo en rol opositor.

La bandeña Gladys Medina y y el taficeño Javier Noguera estarán en el bloque Independencia -que responde directamente al gobernador Osvaldo Jaldo-, un armado que se completa con la ex intendente de Aguilares, Elia Fernández de Mansilla, esposa del titular subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.

A su vez, los libertarios Federico Pelli y Soledad Molinuevo se sumaron a la bancada que lleva el sello creado por el presidente Javier Milei, y que luego de las elecciones del 26 de octubre logró imponerse como primera minoría en la Cámara baja. Alineados a nivel local al ex ministro del Interior, Lisandro Catalán, Pelli y Molinuevo compartirán bloque junto al bandeño Gerardo Huesen (otro dirigente cercano al actual directivo de YPF) y junto al yerbabuenense Mariano Campero, recientemente incorporado a LLA, al igual que otros radicales afines a las medidas de Milei.

DE TAFÍ VIEJO. Javier Noguera pasó de la Legislatura a Diputados.

“Es un desafío personal y político muy desafiante por los momentos en qué está atravesando el país. Ojalá el nivel de discusión y las decisiones que tome el Congreso estén a la altura del momento”, expresó Noguera a LA GACETA, tras prestar juramento por Dios y por la Patria.

Con Darío Monteros

Medina, que estuvo acompañada por el ministro del Interior de la Provincia, Darío Monteros, agradeció “a todo el pueblo tucumano por volver a confiar en mí” para estar en el Congreso. “Por la memoria de mis padres y por mi querida provincia de Tucumán, reafirmo mi compromiso de seguir defendiendo nuestros valores y los sueños que compartimos como argentinos”, expresó la nueva jefa del bloque Independencia, que juró por Dios, por Patria y los Santos Evangelios.

Esta fórmula también utilizaron Pelli y Molinuevo. “Fue un día lindo y agitado. Me siento muy orgullosa y con una responsabilidad tremenda de formar parte de este Congreso, que según las palabras del Presidente, será el más reformista de la historia”, expresó Molinuevo a LA GACETA. La abogada admitió que fue “una sorpresa” la visita de Milei y de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Fue un honor haber tenido al Presidente en la jura, saludándonos a uno por uno”, remarcó. De cara a lo que viene, destacó que la meta es abocarse al análisis de los temas que serán sometidos a análisis durante las extraordinarias de este mes y de enero. “Lo primero a tratar será el Presupuesto. Seguimos luego con la Reforma Penal y con la Modernización Laboral. Ya estamos enfocados en eso. Son propuestas del Poder Ejecutivo Nacional que entran a ser debatidas y tratadas. Y la idea es que esas grandes reformas salgan lo mejor y lo antes posible, porque son grandes cambios que se necesitan en el país”, indicó.

