Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

Esta fórmula también utilizaron Pelli y Molinuevo. “Fue un día lindo y agitado. Me siento muy orgullosa y con una responsabilidad tremenda de formar parte de este Congreso, que según las palabras del Presidente, será el más reformista de la historia”, expresó Molinuevo a LA GACETA. La abogada admitió que fue “una sorpresa” la visita de Milei y de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Fue un honor haber tenido al Presidente en la jura, saludándonos a uno por uno”, remarcó. De cara a lo que viene, destacó que la meta es abocarse al análisis de los temas que serán sometidos a análisis durante las extraordinarias de este mes y de enero. “Lo primero a tratar será el Presupuesto. Seguimos luego con la Reforma Penal y con la Modernización Laboral. Ya estamos enfocados en eso. Son propuestas del Poder Ejecutivo Nacional que entran a ser debatidas y tratadas. Y la idea es que esas grandes reformas salgan lo mejor y lo antes posible, porque son grandes cambios que se necesitan en el país”, indicó.