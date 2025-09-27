Las economías regionales y las retenciones

Fundamentales

Se debe tener en claro que las economías regionales resultan fundamentales para el crecimiento del país. Y para los habitantes de las regiones donde estas se desarrollan resultan muy importantes, porque manejan la macroeconomía regional y, por ende, la forma de vida de una gran cantidad de personas. Se trata de actividades productivas que se localizan fuera del área pampeana. Históricamente, la producción de estas economías estuvo destinada al mercado interno; pero con el paso del tiempo y merced de un adecuado uso de la tecnología lograron crecer y hacer que lo producido tenga destino a la exportación.