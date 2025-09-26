Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

El anuncio del gobierno nacional de eliminar por tres días las retenciones a las exportaciones de granos dejó un fuerte malestar en el sector agropecuario. Roberto Palomo, integrante de la comisión directiva de Apronor, aseguró a LA GACETA que la mayoría de los productores tucumanos se sienten “estafados” y que la medida terminó beneficiando a los grandes exportadores, dejando a miles de pequeños y medianos productores sin la posibilidad de aprovechar la ventana de ventas.