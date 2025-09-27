La Sociedad Rural de Tucumán celebró que la Nación tenga en carpeta las “retenciones cero”

A su criterio, lo más importante de la medida es que demuestra que el Gobierno tiene en carpeta el tema de la baja de retenciones. “Entonces, que lo tenga en carpeta es importante para nosotros; porque siempre, ante cualquier conflicto o problema económico que había en el país se subían las retenciones, para que el Estado recaude más por esa vía. Ahora, es excelente que el Gobierno tenga esta impronta de bajar las retenciones; y ahora sería muy importante que analicen lo que pasa cuando esto sucede”, señaló.