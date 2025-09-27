La Sociedad Rural de Tucumán celebró que la Nación tenga en carpeta las “retenciones cero”

El presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), José Frías Silva (h) no duda de calificar como buena la medida ejecutada por el Gobierno nacional, de eliminar provisoriamente las retenciones a las exportaciones de granos. “Los exportadores tenían mucha soja por liquidar y se liquidó; y esta liquidación fue muy rápida, con lo que se lograron los objetivos que buscaba el Gobierno”, subrayó.
Según explicó, esto significa que los exportadores tenían granos guardados y que los liquidaron a velocidad “mágica”. “Esto originó una reunión entre los integrantes de la Mesa de Enlace y los representantes del Gobierno; y ya están hablando de cómo será la baja de las retenciones en el futuro para llegar a un 0%”, añadió Frías Silva.
A su criterio, lo más importante de la medida es que demuestra que el Gobierno tiene en carpeta el tema de la baja de retenciones. “Entonces, que lo tenga en carpeta es importante para nosotros; porque siempre, ante cualquier conflicto o problema económico que había en el país se subían las retenciones, para que el Estado recaude más por esa vía. Ahora, es excelente que el Gobierno tenga esta impronta de bajar las retenciones; y ahora sería muy importante que analicen lo que pasa cuando esto sucede”, señaló.
Respecto de los productores de Tucumán, Frías Silva indicó que actualmente en la provincia hay muy poco grano guardado. “Y por lo que vengo hablando, diría que en todo el NOA, a nivel general, no muchos tienen granos. Muchos hablan que los pequeños productores ya no tienen nada; pero entiendo que varios grandes tampoco tienen. Así que habrá que ver cómo sigue todo esto. Creo que es muy importante a futuro lo que salga de estas reuniones que está generando la Mesa de Enlace con el Gobierno nacional”, consideró.
Como cierre, destacó que se haya cumplido el cupo de U$S 7.000 millones de exportaciones. “Cuando al campo le dan rienda hay que ver cómo responde el campo. Sin duda que las retenciones son una traba; y al no tenerlas se les da velocidad a las acciones comerciales”, finalizó el titular de la SRT.