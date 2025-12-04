Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”

El presidente del Concejo Deliberante de la capital, Fernando Juri, explicó los alcances de la ordenanza que se encuentra en tratamiento y que busca regular el funcionamiento de Uber, DiDi, Cabify y las plataformas de motos. Ante la prensa, destacó que se trató de un proceso “complejo” que demandó meses de discusión en comisiones y que derivará en un dictamen prácticamente unánime.