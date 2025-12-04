El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó pasado el mediodía la regulación de las plataformas electrónicas en autos y motos, además de la reconfiguración del sistema de taxis. Otros temas completan el orden del día de la cita parlamentaria entre los que se destacan la suba del boleto de colectivos pactada en $1.250.
El debate en el recinto demandó más de tres horas y la regularización de los servicios ofrecidos por las plataformas DiDi, Uber y Cabify fue aprobada por unanimidad. De esa manera, se modificaron dos artículos: uno habilita a cualquier chofer (no solo al titular) a realizar la actividad con el permiso correspondiente y, el otro, sobre las otras jurisdicciones: podrán tomar viajes desde San Miguel de Tucumán solo los choferes que estén inscriptos en el registro municipal. El argumento fue que el Concejo capitalino no puede legislar sobre otras jurisdicciones, solo regula dentro de la ciudad.
La sesión continúa ya que el temario cuenta también con la reinvención del servicio de taxis y el aumento de la tarifa del boleto de colectivos urbanos.
Sube el boleto de colectivo
En línea con las modificaciones para el sistema de transporte de pasajeros en San Miguel de Tucumán, el Concejo debatirá en el recinto el pedido de aumento para los colectivos requerido por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).
El mes pasado, los empresarios presentaron por mesa de entrada la solicitud de readecuación del valor de la tarifa de colectivos, actualmente en $950. El sector efectuó un estudio de costos que arroja un cálculo de $2.005,84 por pasaje, pero dejaron asentado que aceptarían una actualización de $1.500.
El cuerpo parlamentario definió a través de un dictamen que el incremento será del 30%. De esta manera, el boleto urbano pasará a costar $1.250 en Tucumán.