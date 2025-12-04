Secciones
Política

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

El Concejo Deliberante debate la regulación de las apps de transporte y el aumento del boleto. “Somos 7.000 familias que vivimos de esto”, advirtieron los conductores.

Hace 7 Hs

La mañana comenzó tensa en las puertas del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, donde se deberán definir dos puntos clave: el aumento del boleto de colectivo -que pasaría de $950 a $1.250- y la regulación del uso de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify.

A metros del edificio, cientos de trabajadores de apps se concentraron para reclamar contra los alcances de la ordenanza que se discutirá. La protesta se desarrollaba en silencio, aunque cerca de las 10 un ruido alteró el clima: una bomba de estruendo explotó sobre calle Monteagudo. La policía intervino de inmediato y exigió a los manifestantes evitar el uso de pirotecnia por la cercanía con sanatorios y hospitales.

Protestan los trabajadores de apps de transporte que rechazan las nuevas exigencias en la capital tucumana

Protestan los trabajadores de apps de transporte que rechazan las nuevas exigencias en la capital tucumana

La mayoría de los choferes se mantenía reunida en grupos, conversando y esperando novedades sobre un posible diálogo con los concejales. Entre ellos surgieron voces que, con nombre o sin él, describieron una realidad laboral marcada por la precariedad y la falta de alternativas.

FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO

“Trabajamos 12 horas por día. Todos los días. No existe el frío, la lluvia, nada. Así tratamos de llegar a fin de mes”, explicó uno de los motociclistas a LA GACETA. “Somos muchos los que no tenemos otro trabajo. Esto no es un hobby ni una elección: es lo que nos permite poner un plato de comida en la mesa”.

Uno de los puntos que más rechazan es la restricción para tomar pasajeros fuera de la capital. La ordenanza establece que un chofer no podrá levantar viajes en Yerba Buena u otros municipios y luego regresar con pasajeros hacia San Miguel de Tucumán, salvo que cada distrito adhiera a la regulación.

“Nos perjudica muchísimo”, señaló otro trabajador. “Si llevo un viaje a Yerba Buena, tengo que volver vacío. Eso es combustible perdido y horas perdidas. Queremos que los otros municipios se adhieran, porque si no, nos dejan sin trabajo”.

Los propios conductores reconocen que, ante la falta de representación formal, se organizan a través de administradores de grupos de WhatsApp. “Somos alrededor de 7.000 motos que trabajamos todos los días en Tucumán”, indicaron.

FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO

Detrás de los números, la dimensión humana se repite en cada testimonio. Una trabajadora explicó por qué eligió el sistema de aplicaciones: “En un bar te pagan $17.000 por ocho horas. Acá manejamos nuestros horarios. Si tu hijo se enferma, podés parar. Para muchas mamás eso es clave. Pero la independencia también tiene un costo: tenés que estar conectada 12 horas para que alcance”.

Los manifestantes insistieron en que la gente “debe ser libre de elegir” y cuestionaron episodios de hostigamiento hacia conductores de apps. “La pasajera es dueña de tomarse lo que quiera: un taxi, un colectivo, un Uber o un remis”, dijeron.

Temas Concejo Deliberante de San Miguel de TucumánCrisis del transporte
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Regulación de Uber, DiDi y Cabify en la capital: “Lo que se busca es limitar que haya flotillas”

Regulación de Uber, DiDi y Cabify en la capital: “Lo que se busca es limitar que haya flotillas”

Concejales de la Capital reafirmaron que la regulación de las apps de transporte es un hecho

Concejales de la Capital reafirmaron que la regulación de las apps de transporte es un hecho

Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán: sí a las motos de transporte, pero con requisitos

Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán: sí a las motos de transporte, pero con requisitos

Ernesto Nagle: “El Concejo decidió tomar la posta en la agenda pública en la Capital”

Ernesto Nagle: “El Concejo decidió tomar la posta en la agenda pública en la Capital”

Lo más popular
Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
1

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados
2

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital
3

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto
4

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”
5

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”
6

Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”

Más Noticias
El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”

Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”

Regulación de Uber, DiDi y Cabify en la capital: “Lo que se busca es limitar que haya flotillas”

Regulación de Uber, DiDi y Cabify en la capital: “Lo que se busca es limitar que haya flotillas”

Pidieron la indagatoria y la detención del sospechoso de tráfico de influencias en la Cámara Federal

Pidieron la indagatoria y la detención del sospechoso de tráfico de influencias en la Cámara Federal

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

Con Milei presente, La Libertad Avanza logró la primera minoría en Diputados

Con Milei presente, La Libertad Avanza logró la primera minoría en Diputados

El Concejo capitalino tratará temas de transporte: boleto a $1.250, apps legales y nuevo “Sutrapa”

El Concejo capitalino tratará temas de transporte: boleto a $1.250, apps legales y nuevo “Sutrapa”

Comentarios