Intento de magnicidio: qué declaró Cristina Kirchner sobre el atentado en la puerta de su casa

“Cuando estaba dando la vuelta por la calle Juncal, veo que alguien revolea un libro. Es la primera vez que me pasa desde que presenté el libro. Nunca me pasó que revoleen un libro. Cuando pasa eso, me agacho a agarrarlo. Cuando me levanto, veo que se arma un tumulto de personas que agarran a una persona”, continuó su relato la Vicepresidenta.