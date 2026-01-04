Secciones
"El objetivo no es sólo que vengan los turistas, sino que vuelvan", afirmó Osvaldo Jaldo

El gobernador encabezará el primer acto oficial de 2026 en San Pedro de Colalao. Lanzamiento de temporada y operativos de seguridad.

Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 7 Min

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezará este lunes el lanzamiento de la temporada de verano en San Pedro de Colalao, en lo que será el regreso a las actividades oficiales tras las fiestas de Año Nuevo. Además, el titular del Poder Ejecutivo (PE) presentará una nueva edición del operativo de verano que coordina el Ministerio de Seguridad, Felices Vacaciones.

“Vamos a reforzar las zonas turísticas, y sobre todo, vamos a bregar por una buena temporada este año. A eso lo tenemos que hacer desde el Estado, y el sector privado tiene que acompañar con buenos precios, buenos servicios, buena atención”, indicó el mandatario a LA GACETA.

Como el viernes 2 fue la última jornada alcanzada por los asuetos administrativos dictados para las fiestas, Jaldo tendrá este lunes la primera jornada de agenda oficial de 2026. Y eligió uno de los balnearios más concurridos de la provincia para poner énfasis en la importancia de esta actividad. “Se ha tenido una política de gobierno. Se hicieron obras de infraestructura. Y también se ha recuperado el patrimonio de los tucumanos: son más de 1.000 hectáreas en puntos turísticos que habían sido usurpadas, a través de manos traviesas de personas que, con impunidad, habían comercializado tierras del Estado provincial”, señaló Jaldo.

El tranqueño reiteró que para alcanzar resultados positivos en el sector turístico será clave que tanto el sector público como el privado “pongan todo” de sí. “El objetivo no es sólo que vengan los turistas, sino que vuelvan”, afirmó. Sostuvo luego que, si bien el Estado “está poniendo todo” para mejorar los aspectos de su competencia, todavía “hay zonas en las que debemos mejorar la infraestructura, la energía, la provisión de agua potable”. “Nos estamos esforzando; pero lo tenemos que hacer juntos”, afirmó.

Jaldo había cerrado 2025 con reuniones con diputados y senadores nacionales que responden a la Casa de Gobierno, luego de un mes cargado de tensiones en el Congreso por el tratamiento del proyecto de ley del Presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei. Además, el mandatario había realizado balances junto a funcionarios de su gabinete, como el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. “Ratificamos una agenda de trabajo sostenida, basada en el diálogo, la planificación y la responsabilidad institucional, para dar respuestas y garantizar estabilidad en la provincia”, había expresado Jaldo tras aquel encuentro.

