"El objetivo no es sólo que vengan los turistas, sino que vuelvan", afirmó Osvaldo Jaldo

Como el viernes 2 fue la última jornada alcanzada por los asuetos administrativos dictados para las fiestas, Jaldo tendrá este lunes la primera jornada de agenda oficial de 2026. Y eligió uno de los balnearios más concurridos de la provincia para poner énfasis en la importancia de esta actividad. “Se ha tenido una política de gobierno. Se hicieron obras de infraestructura. Y también se ha recuperado el patrimonio de los tucumanos: son más de 1.000 hectáreas en puntos turísticos que habían sido usurpadas, a través de manos traviesas de personas que, con impunidad, habían comercializado tierras del Estado provincial”, señaló Jaldo.