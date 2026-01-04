Trump advirtió a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Nicolás Maduro"

Donald Trump lanzó una dura advertencia a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al asegurar que enfrentará consecuencias severas si no actúa conforme a los intereses de Estados Unidos (EEUU).
Según el mandatario, el costo que podría pagar sería incluso mayor al que afronta Nicolás Maduro. "Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Nicolás Maduro", dijo.
Las declaraciones se producen tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, que incluyó un bombardeo en Caracas y la posterior captura de Maduro, hoy detenido en Nueva York.
Las afirmaciones de Trump fueron publicadas en un artículo del diario estadounidense The Atlantic, titulado “Delcy Rodríguez Might Be Next” (“Delcy Rodríguez podría ser la siguiente”), firmado por el periodista Michael Scherer. El texto se basa en una breve conversación telefónica con el presidente, en la que se aportaron algunos detalles adicionales sobre la operación militar realizada el sábado en territorio venezolano, consignó el diario "Ámbito".
Al ser consultado sobre el vínculo entre Washington y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, Trump reiteró su advertencia y sostuvo que, si la dirigente venezolana “no hace lo correcto”, afrontará “un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”.
En la misma línea, el mandatario defendió la intervención militar y afirmó que, pese a las acusaciones de injerencia, el control estadounidense sobre Venezuela permitiría mejorar las condiciones de vida en el país. “Reconstrucción, cambio de régimen… llámalo como quieras. Es mejor que lo que tienen ahora. No puede ser peor”, afirmó.
Trump también dejó entrever que esta no sería la última acción militar extranjera que podría ordenar. En ese contexto, mencionó la necesidad de controlar Groenlandia por razones estratégicas y de defensa, aludiendo a la presencia de embarcaciones rusas y chinas en la zona.
Ante las preguntas sobre una eventual intención de Estados Unidos de consolidar su dominio en el hemisferio occidental, el presidente negó que ese haya sido el motivo de la intervención en Venezuela. Aclaró que se trató de una decisión puntual: “No es una cuestión del hemisferio. Es el país. Se trata de países individuales”.
Por último, Trump respondió a las comparaciones entre esta operación y anteriores intervenciones militares estadounidenses, en particular la guerra de Iraq, que él mismo criticó en el pasado. “Yo no ordené lo de Iraq, fue Bush. Nunca hubiéramos ido contra Iraq. Eso inició el desastre en Oriente Medio”, señaló.
Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó la postura del gobierno estadounidense y advirtió que continuará la presión sobre Venezuela si sus dirigentes “no hacen lo correcto”. En ese sentido, indicó que seguirán los ataques contra buques sancionados y que se mantiene abierta la posibilidad de un despliegue de tropas en el país.