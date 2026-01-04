Secciones
LA GACETA
Política

Trump advirtió a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Nicolás Maduro"

En una entrevista, defendió la operación militar, negó motivaciones geopolíticas regionales y aseguró que la presión sobre Venezuela continuará.

Donald Trump. CAPTURA DE VIDEO Donald Trump. CAPTURA DE VIDEO
Hace 2 Hs

Donald Trump lanzó una dura advertencia a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al asegurar que enfrentará consecuencias severas si no actúa conforme a los intereses de Estados Unidos (EEUU). 

Según el mandatario, el costo que podría pagar sería incluso mayor al que afronta Nicolás Maduro. "Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Nicolás Maduro", dijo.

Las declaraciones se producen tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, que incluyó un bombardeo en Caracas y la posterior captura de Maduro, hoy detenido en Nueva York.

Las afirmaciones de Trump fueron publicadas en un artículo del diario estadounidense The Atlantic, titulado “Delcy Rodríguez Might Be Next” (“Delcy Rodríguez podría ser la siguiente”), firmado por el periodista Michael Scherer. El texto se basa en una breve conversación telefónica con el presidente, en la que se aportaron algunos detalles adicionales sobre la operación militar realizada el sábado en territorio venezolano, consignó el diario "Ámbito".

Al ser consultado sobre el vínculo entre Washington y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, Trump reiteró su advertencia y sostuvo que, si la dirigente venezolana “no hace lo correcto”, afrontará “un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”.

En la misma línea, el mandatario defendió la intervención militar y afirmó que, pese a las acusaciones de injerencia, el control estadounidense sobre Venezuela permitiría mejorar las condiciones de vida en el país. “Reconstrucción, cambio de régimen… llámalo como quieras. Es mejor que lo que tienen ahora. No puede ser peor”, afirmó.

Trump también dejó entrever que esta no sería la última acción militar extranjera que podría ordenar. En ese contexto, mencionó la necesidad de controlar Groenlandia por razones estratégicas y de defensa, aludiendo a la presencia de embarcaciones rusas y chinas en la zona.

Ante las preguntas sobre una eventual intención de Estados Unidos de consolidar su dominio en el hemisferio occidental, el presidente negó que ese haya sido el motivo de la intervención en Venezuela. Aclaró que se trató de una decisión puntual: “No es una cuestión del hemisferio. Es el país. Se trata de países individuales”.

Por último, Trump respondió a las comparaciones entre esta operación y anteriores intervenciones militares estadounidenses, en particular la guerra de Iraq, que él mismo criticó en el pasado. “Yo no ordené lo de Iraq, fue Bush. Nunca hubiéramos ido contra Iraq. Eso inició el desastre en Oriente Medio”, señaló.

Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó la postura del gobierno estadounidense y advirtió que continuará la presión sobre Venezuela si sus dirigentes “no hacen lo correcto”. En ese sentido, indicó que seguirán los ataques contra buques sancionados y que se mantiene abierta la posibilidad de un despliegue de tropas en el país.

Temas Venezuela Nicolás MaduroDonald TrumpEstados UnidosCrisis en Venezuela
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Gerónimo Vargas Aignasse: Las dictaduras nacen del fraude y terminan en miseria

Gerónimo Vargas Aignasse: "Las dictaduras nacen del fraude y terminan en miseria"

Lo más popular
La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo
1

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo
2

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido
3

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

Cristina Fernández definió como secuestro ilegal a la detención de Maduro
4

Cristina Fernández definió como "secuestro ilegal" a la detención de Maduro

Jaldo, Chahla, Acevedo y Catalán: ¿quiénes marcarán el pulso político del 2026 en Tucumán?
5

Jaldo, Chahla, Acevedo y Catalán: ¿quiénes marcarán el pulso político del 2026 en Tucumán?

Difundieron las primeras imágenes de Nicolás Maduro en la DEA de Nueva York
6

Difundieron las primeras imágenes de Nicolás Maduro en la DEA de Nueva York

Más Noticias
Cristina Fernández definió como secuestro ilegal a la detención de Maduro

Cristina Fernández definió como "secuestro ilegal" a la detención de Maduro

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: Está aquí

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: "Está aquí"

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

Los 90 años de un estadista

Los 90 años de un estadista

Comentarios