El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

El primer fin de semana del año se cerrará en Tucumán con una jornada marcada por la nubosidad y el descenso de la temperatura, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. La máxima llegaría a los 26 °C y se anucian precipitaciones dispersas en los Valles Calchaquíes, uno de los principales puntos turísticos de la provincia. En Tafí del Valle la térmica sería de apenas 16 °C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que la mañana comenzó con una nubosidad y una humedad del 80%, mientras que la temperatura mínima fue de 21 °C. Los vientos del sector este volvieron agradables las primeras horas del domingo.
Hacia el mediodía la temperatura podría llegar a los 24 °C, mientras que la nubosidad seguiría en torno al 75% y la humedad descendería hasta el 65%. Los vientos serán moderados desde el sector sudeste.
Por la tarde las condiciones climáticas seguirían siendo las mismas en el centro de la provincia, con una temperatura máxima que llegaría a los 27 °C y una sensación térmica de 28 °C. La nubosidad sería del 80% y la humedad del 65%.
Para el cierre de la jornada se espera que el cielo se despeje parcialmente y que la nubosidad sea del 40%. La temperatura descenderá hasta los 23 °C.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tafí del Valle?
El pronóstico del tiempo anuncia para Tafí del Valle una jornada lluviosa y fresca, con una mínima de 14 °C y una máxima que llegaría apenas a los 15 °C. Se anuncian precipitaciones y tormentas dispersas en los valles.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
El SMN pronostica para el inicio de la semana una jornada con un descenso de la nubosidad pero mucho más cálida, con una máxima que superaría los 30 °C. Para el martes las condiciones climáticas serían similares, aunque con una máxima que llegaría a los 33 °C. Las lluvias volverían durante la mañana del miércoles y se extenderían, de manera dispersa, el resto de la jornada. La máxima sería de 32 °C.