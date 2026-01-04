Secciones
LA GACETA
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

La temperatura mínima fue de 21 °C. El cielo podría despejarse parcialmente por la tarde. Anuncian precipitaciones leves en los Valles Calchaquíes. El pronóstico.

ESCAPADA. El río Loro, en El Cadillal, es uno de los puntos elegidos por los tucumanos para disfrutar del aire libre. ESCAPADA. El río Loro, en El Cadillal, es uno de los puntos elegidos por los tucumanos para disfrutar del aire libre. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Hs

El primer fin de semana del año se cerrará en Tucumán con una jornada marcada por la nubosidad y el descenso de la temperatura, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. La máxima llegaría a los 26 °C y se anucian precipitaciones dispersas en los Valles Calchaquíes, uno de los principales puntos turísticos de la provincia. En Tafí del Valle la térmica sería de apenas 16 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que la mañana comenzó con una nubosidad y una humedad del 80%, mientras que la temperatura mínima fue de 21 °C. Los vientos del sector este volvieron agradables las primeras horas del domingo.  

Hacia el mediodía la temperatura podría llegar a los 24 °C, mientras que la nubosidad seguiría en torno al 75% y la humedad descendería hasta el 65%. Los vientos serán moderados desde el sector sudeste. 

Por la tarde las condiciones climáticas seguirían siendo las mismas en el centro de la provincia, con una temperatura máxima que llegaría a los 27 °C y una sensación térmica de 28 °C. La nubosidad sería del 80% y la humedad del 65%. 

Para el cierre de la jornada se espera que el cielo se despeje parcialmente y que la nubosidad sea del 40%. La temperatura descenderá hasta los 23 °C.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tafí del Valle?

El pronóstico del tiempo anuncia para Tafí del Valle una jornada lluviosa y fresca, con una mínima de 14 °C y una máxima que llegaría apenas a los 15 °C. Se anuncian precipitaciones y tormentas dispersas en los valles.

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El SMN pronostica para el inicio de la semana una jornada con un descenso de la nubosidad pero mucho más cálida, con una máxima que superaría los 30 °C. Para el martes las condiciones climáticas serían similares, aunque con una máxima que llegaría a los 33 °C. Las lluvias volverían durante la mañana del miércoles y se extenderían, de manera dispersa, el resto de la jornada. La máxima sería de 32 °C.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan JavierVacaciones de verano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Alerta por calor: cómo reconocer y prevenir la deshidratación, según expertos

Alerta por calor: cómo reconocer y prevenir la deshidratación, según expertos

Lo más popular
Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo
1

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo
2

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Jaldo, Chahla, Acevedo y Catalán: ¿quiénes marcarán el pulso político del 2026 en Tucumán?
3

Jaldo, Chahla, Acevedo y Catalán: ¿quiénes marcarán el pulso político del 2026 en Tucumán?

Los 90 años de un estadista
4

Los 90 años de un estadista

Inundaciones: abren licitación de obras para la prevención en la Capital
5

Inundaciones: abren licitación de obras para la prevención en la Capital

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido
6

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

Más Noticias
Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

El mineral esencial que los nutricionistas recomiendan a partir de los 50 años

El mineral esencial que los nutricionistas recomiendan a partir de los 50 años

Cuántas veces por semana hacer ejercicios de fuerza para adelgazar

Cuántas veces por semana hacer ejercicios de fuerza para adelgazar

Ni fama ni dinero: cuál es el secreto de la felicidad, según el estudio más largo de la historia de Harvard

Ni fama ni dinero: cuál es el secreto de la felicidad, según el estudio más largo de la historia de Harvard

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Sexualmente hablando: Anti-seductores

Sexualmente hablando: Anti-seductores

Educación abre colonias para chicos y para adultos en Tucumán

Educación abre colonias para chicos y para adultos en Tucumán

Lecturas para este verano, estés donde estés

Lecturas para este verano, estés donde estés

Comentarios