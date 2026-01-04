El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

El SMN pronostica para el inicio de la semana una jornada con un descenso de la nubosidad pero mucho más cálida, con una máxima que superaría los 30 °C. Para el martes las condiciones climáticas serían similares, aunque con una máxima que llegaría a los 33 °C. Las lluvias volverían durante la mañana del miércoles y se extenderían, de manera dispersa, el resto de la jornada. La máxima sería de 32 °C.