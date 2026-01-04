Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de U$S 50 millones a quien aportara información que permitiera capturar o condenar a Maduro, una medida que reflejaba la gravedad de las acusaciones existentes desde 2020, durante el primer mandato de Trump. En aquel tiempo, el Departamento de Justicia imputó a Maduro en una conspiración de narcoterrorismo y tráfico de cocaína en la que, según los fiscales, ayudó a dirigir un violento cártel de la droga que duró décadas. El venezolano criticó los cargos, negando cualquier implicación con el narcotráfico. EEUU lo acusa de ser el líder del cartel de los Soles y de la banda criminal Tren de Aragua. “Ahora, el matrimonio se enfrentará pronto a la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, enfatizó Bondi.