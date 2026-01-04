La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Solo unos pocos productores occidentales de petróleo y gas siguen operando en el país, entre ellos Chevron, la segunda mayor petrolera estadounidense, así como la italiana Eni y la española Repsol. Estas empresas han apostado porque -aseguran- hacer negocios en Venezuela, aunque sea difícil y costoso, acabará mereciendo la pena. La mayor del grupo es Chevron, que lleva más de un siglo operando en Venezuela y produce alrededor de una cuarta parte del petróleo del país. Las operaciones de la empresa han proporcionado a Venezuela un salvavidas financiero y significan que, aún hoy, parte del petróleo del país fluye hacia las refinerías de la costa del golfo en Estados Unidos, donde se convierte en combustibles como gasolina y gasóleo. “Jugamos a largo plazo”, dijo el mes pasado Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, en un acto celebrado en Washington. Y anticipó un dato clave, al afirmar que a Chevron le gustaría estar allí como parte de la reconstrucción de la economía de Venezuela en el momento en que cambien las circunstancias. Aún nada se sabía de que Trump ordenaría detener a Maduro y trasladarlo hacia los Estados Unidos para que sea juzgado por narcoterrorismo, entre otras imputaciones.