La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

“No se trata de drogas, se trata de petróleo (que en cierto modo SÍ es droga)”. El posteo de Stephen King, escritor de novelas de terror, ciencia ficción y misterio, resume lo que considera el verdadero motivo del avance del presidente estadounidense, Donald Trump, contra su par venezolano, Nicolás Maduro. Venezuela posee más petróleo que Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos y cualquier otro país. Pero apenas produce y vende alrededor del 1% del crudo que consume el mundo.
Tras la captura de Maduro, Trump dijo que Estados Unidos gobernará una transición en Venezuela, lo cual tendría como epicentro la extracción de petróleo, según analistas. Venezuela posee el 19% de las reservas de petróleo conocidas del mundo, o más de 300.000 millones de barriles, según el Oil & Gas Journal. Esa es la cantidad de petróleo que los expertos creen que podría extraerse del territorio del país. Estados Unidos, el mayor productor de petróleo del mundo, dispone de unas reservas probadas estimadas en 81.000 millones de barriles, lo que da una idea del rol estratégico que juega Venezuela. Años de mal manejo, inversiones insuficientes y sanciones estadounidenses han reducido la producción. La dificultad de extraer el petróleo alquitranado (crudo extrapesado) del país también complica el escenario.
Estados Unidos solía comprar la mayor parte del petróleo de Venezuela, pero ese comercio se interrumpió en 2019 después de que el primer gobierno de Trump impuso sanciones a la empresa petrolera estatal del país, Petróleos de Venezuela. Los envíos a Estados Unidos se reanudaron en 2023, pero los volúmenes se han mantenido bajos. La mayor parte del crudo venezolano fluye ahora hacia China.
Solo unos pocos productores occidentales de petróleo y gas siguen operando en el país, entre ellos Chevron, la segunda mayor petrolera estadounidense, así como la italiana Eni y la española Repsol. Estas empresas han apostado porque -aseguran- hacer negocios en Venezuela, aunque sea difícil y costoso, acabará mereciendo la pena. La mayor del grupo es Chevron, que lleva más de un siglo operando en Venezuela y produce alrededor de una cuarta parte del petróleo del país. Las operaciones de la empresa han proporcionado a Venezuela un salvavidas financiero y significan que, aún hoy, parte del petróleo del país fluye hacia las refinerías de la costa del golfo en Estados Unidos, donde se convierte en combustibles como gasolina y gasóleo. “Jugamos a largo plazo”, dijo el mes pasado Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, en un acto celebrado en Washington. Y anticipó un dato clave, al afirmar que a Chevron le gustaría estar allí como parte de la reconstrucción de la economía de Venezuela en el momento en que cambien las circunstancias. Aún nada se sabía de que Trump ordenaría detener a Maduro y trasladarlo hacia los Estados Unidos para que sea juzgado por narcoterrorismo, entre otras imputaciones.
“Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”, afirmó Trump en rueda de prensa. El republicano también afirmó que “el embargo a todo el petróleo venezolano sigue plenamente vigente”. Como parte de una campaña de presión militar contra Venezuela que duró varias semanas antes de la incursión de ayer, las fuerzas estadounidenses incautaron al menos dos petroleros que, según Washington, estaban sujetos a sanciones de su país. “Construimos la industria petrolera venezolana con talento, empuje y habilidad estadounidenses, y el régimen socialista nos la robó”, denunció el jefe de Estado. “Esto constituyó uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país”, agregó, agregando que “se apoderaron de él como si nada”, enfatizó.
Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rice en Houston, afirmó que Chevron está en una posición inmediata para beneficiarse al máximo de cualquier posible apertura petrolera en Venezuela. Sin embargo, añadió que otras compañías petroleras estadounidenses estarán muy atentas a la estabilidad política y esperarán a ver cómo evolucionan el entorno operativo y el marco contractual.
“Probablemente Conoco esté muy interesada en regresar, porque se le deben más de U$S 10.000 millones y es improbable que le paguen sin regresar al país”, dijo. Exxon también podría regresar, pero no se le debe tanto dinero, estimó.
Los futuros del petróleo no se negocian durante el fin de semana, por lo que el impacto a corto plazo en el precio es una incógnita, reportó CNN.
Las sanciones internacionales al Gobierno venezolano y una profunda crisis económica contribuyeron al declive de la industria petrolera, pero también la falta de inversión y de mantenimiento, de acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). La infraestructura energética de Venezuela se ha deteriorado y la capacidad de producción se ha reducido de forma significativa con los años.
Los precios del petróleo se han mantenido bajo control este año por temores de un exceso de oferta. La OPEP aumentó la producción, mientras que la demanda se debilitó ante una economía global sigue luchando contra la inflación y los problemas de asequibilidad tras la crisis de precios posterior a la pandemia. El petróleo estadounidense superó brevemente los U$S 60 por barril cuando el Gobierno de Trump comenzó a confiscar petróleo de embarcaciones venezolanas, pero luego volvió a caer hasta los U$S 57. Por eso, si los inversionistas consideran que el ataque es una mala noticia para el suministro, la reacción del mercado probablemente será moderada.