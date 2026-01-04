Secciones
Cristina Fernández definió como "secuestro ilegal" a la detención de Maduro

La ex presidenta aseguró que la operación militar de Estados Unidos genera "un peligroso antecedente en materia geopolítica, que habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política".

UN LÍMITE. Cristina Fernández advirtió sobre las consecuencias que pueda traer a la región la intromisión de Estados Unidos en la soberanía de los países de América Latina. UN LÍMITE. Cristina Fernández advirtió sobre las consecuencias que pueda traer a la región la intromisión de Estados Unidos en la soberanía de los países de América Latina. FOTO TOMADA DE X.COM/CFKARGENTINA
Hace 3 Hs

Horas después de recibir el alta médica, luego de permanecer dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi, la ex presidenta Cristina Fernández volvió a pronunciarse públicamente a través de su cuenta de X. En un extenso mensaje, la ex mandataria se refirió a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y cuestionó con dureza la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, ocurrida tras el operativo ordenado por la Casa Blanca.

“La administración Trump en EE.UU. volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir", escribió este domingo Fernández, en lo que constituyó su primera publicación tras haber sido sometida a una cirugía por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

En el mismo hilo, la ex jefa de Estado buscó despegar su postura del respaldo explícito al gobierno venezolano, aunque remarcó la gravedad institucional del hecho. “Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”, señaló.

“Hoy la violación a la Carta de Naciones Unidas (ONU), del Derecho Internacional y del más elemental sentido común, frente al hecho objetivo de la absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro (literal) de un presidente y su esposa en su propio país, en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas, genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica, que habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles”, demandó la ex presidenta.

Más adelante, CFK profundizó su crítica hacia la política exterior de Washington y apuntó contra los verdaderos intereses que, según su visión, motivaron la operación militar. “Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como ‘Operación Resolución Absoluta’, no es ‘restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela’, ni ‘la lucha contra el narcotráfico’, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta“, afirmó.

Maduro fue detenido el sábado pasado en Caracas, tras una operación militar de gran escala impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. El líder venezolano enfrenta cargos por narcotráfico y permanece alojado en una cárcel de Nueva York. La decisión de Estados Unidos generó fuerte preocupación regional y reavivó el debate político en América Latina.

Temas Cristina Fernández de KirchnerOrganización de las Naciones UnidasEstados Unidos de AméricaCaracasNicolás MaduroDonald Trump
La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo
La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

Jaldo, Chahla, Acevedo y Catalán: ¿quiénes marcarán el pulso político del 2026 en Tucumán?

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

Los 90 años de un estadista

Cristina Fernández definió como "secuestro ilegal" a la detención de Maduro

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: "Está aquí"

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

Los 90 años de un estadista

Inundaciones: abren licitación de obras para la prevención en la Capital

