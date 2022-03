Acuerdo con el FMI: "La gran mayoría vamos a acompañar al Presidente", anticipó el senador Yedlin

El senador nacional por Tucumán, Pablo Yedlin (Frente de Todos), no descartó que algunos de sus pares del oficialismo pueda rechazar o abstenerse en la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como sucedió en la Cámara de Diputados; de todos modos, el referente manzurista anticipó que "la gran mayoría" de sus colegas dará su apoyo al entendimiento para la refinanciación de la deuda contraída durante la gestión de Juntos por el Cambio (JxC).

"Habrá grupos de compañeros que voten en contra o que se abstengan, pero la gran mayoría vamos a acompañar al presidente (Alberto Fernández) y nuestro ministro de Economía (Martín Guzmán) para sacar a la Argentina de este atolladero en que estamos metidos", señaló Yedlin, en una entrevista con Radio FM Milenium.

Sobre el cierre de la semana, la definición con relación al acuerdo con el FMI evidenció una fractura en el oficialismo de la Cámara de Diputados. Legisladores que responden a Máximo Kirchner -entre ellos, la tucumana Mabel Carrizo- rechazaron la iniciativa girada por la Casa Rosada, que, sin embargo, obtuvo las adhesiones necesarias para pasar a la Cámara Alta, con media sanción.

En ese contexto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un video para repudiar no sólo el ataque a pedradas a su despacho en el Senado de la Nación, sino además las políticas pregonadas por el FMI a lo largo de la historia.

Este sábado, Yedlin anticipó cuáles son los pasos a seguir con relación a este asunto en el cuerpo legislativo.

"El lunes vamos a estar temprano con una reunión de bloque (del Frente de Todos); luego, nos va a visitar a las 15 el ministro de Economía en la comisión de Presupuesto, en un evento parecido al que vimos en Diputados", detalló.

Y adelantó que, si todo se da según lo esperado, "tendremos aprobado el acuerdo de refinanciación con el FMI a finales de esta semana" que comienza.

"Los representantes de cada una de las provincias tenemos que entender cuáles son las opciones. Estamos votando la posibilidad de que la Argentina no entre a un estado de cesación de pago, debido a la deuda irregular, que se está investigando (tomada por el macrismo) y que la Justicia tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias", apuntó.

Durante la entrevista radial, se le consultó a Yedlin su opinión con relación a la postura crítica de CFK ante el entendimiento con el Fondo.

Ante todo, el senador tucumano expresó su "condena" por las agresiones. Y admitió que, en el oficialismo, "tampoco estamos contentos". "La Argentina, en su historia, no ha tenido un solo acuerdo con el FMI que haya sido exitoso, es la verdad; si uno ve la historia, preferiría no tener el acuerdo, pero la verdad es que no tenemos otra alternativa", enfatizó.

De todos modos, consideró que la sesión va a desarrollarse "con normalidad". "No hay grandes temas tampoco a cambiar en el texto, ni me parece que los planteos vayan a ser muy diferentes a lo que escuchamos en Diputados. La Vicepresidenta estará como siempre a la altura de las circunstancias y de las responsabilidades que tiene con el país. No creo que vayamos a tener grandes problemas", añadió.

Además, recalcó que "es la primera vez, en más de 27 convenios que tenemos con el FMI (en la historia), que esto se trata de cara a la sociedad y en el Congreso de la Nación". Y diferenció esta postura con "el hecho de cómo se tomó esta deuda" durante la gestión de Mauricio Macri, "de un día para el otro".

"Ningún presidente ni gobierno en argentina, del signo político que sea, va a poder tomar una deuda con el FMI sin que el Congreso lo avale", aseveró Yedlin.