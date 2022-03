En el Senado hay optimismo por el acuerdo con el FMI

El proyecto que el Gobierno nacional envió al Congreso para lograr refinanciar la deuda pública de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya obtuvo media sanción de Diputados y el próximo lunes empezará a debatirse en las comisiones del Senado. Aunque todavía no hay fecha definida de sesión, en el cuerpo legislativo, que preside la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, algunos senadores optimistas confían que el dictamen de la iniciativa obtendría los dos tercios para su tratamiento sobre tablas y así no tendrían que esperar los siete días que marca el reglamento entre el dictamen y su discusión en el recinto. Si esto ocurre, el jueves podrían obtener la sanción definitiva.

Por estas horas, nada hace pensar que el proyecto no vaya a sortear esta instancia de debate porque desde Juntos por el Cambio (JxC) ya adelantaron su acompañamiento. De hecho eso quedó evidenciado en la votación de la Cámara baja con el apoyo de 111 legisladores, por lo que con el voto de algunos dirigentes oficialistas, el Gobierno de Alberto Fernández garantizaría la aprobación del proyecto. Ante este escenario, todas las miradas se centrarán en la interna kirchnerista y los movimientos que realicen la ex Presidenta de la Nación junto al ala más dura del Frente de Todos.

“Postura responsable”

La senadora nacional Beatriz Avila destacó la labor de la coalición opositora en la sesión de Diputados al apoyar mayoritariamente el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y aunque indicó que la última palabra no está dicha en el bloque del Senado, la idea es “trabajar en la misma línea que tuvieron los diputados”.

“Nosotros entendimos cuál es nuestra responsabilidad y debemos darle esta herramienta al Gobierno”, enfatizó la dirigente del Partido por la Justicia Social (PJS). En diálogo con LA GACETA también cuestionó a los legisladores oficialistas que rechazaron el proyecto: “me pareció una falta de responsabilidad que el oficialismo haya votado divido. Eso me genera preocupación porque demostraron no estar a la altura para afrontar este momento y aunque La Cámpora fue la gran perdedora de la jornada, debilitaron al Presidente”.

Diferencias latentes

“Cristina es una figura influyente del peronismo en general. Pero, en mi opinión no cambiará el resultado final de la votación. Su opinión es importante, pero tenemos que resolver la deuda que tomó Mauricio Macri y las posibilidades que ocurrirían si no lo resolvemos”, dijo Pablo Yedlin a este medio sobre la gravitación que tendrá la vicepresidenta durante el tratamiento del acuerdo.

El referente provincial del oficialismo en la Cámara Alta también avizoró un escenario similar a lo que ya se vivió en Diputados y adelantó que en el bloque del FdT “habrá compañeros que no acompañen” el proyecto. Sin embargo aseguró que su voto y el de su colega Sandra Mendoza serán por la afirmativa. “La deuda se tomó de forma irregular, tanto en el monto, en el plan de devolución y no sabemos el real uso que se le dio a este empréstito. Más allá de eso, creemos que la posibilidad de recuperación que tiene la Argentina en cuanto al megaplan de obras públicas, al crecimiento económico que está mostrando y la recuperación paulatina del empleo requieren, dentro de la macroeconomía, un acuerdo que nos estabilice y nos permita no sólo no pagarle al FMI en los próximos años sino también tener la posibilidad de tener crédito internacional para combatir la restricción externa de dólares. Nos parece que no hay muchas alternativas y tenemos que acompañar esto”, exclamó el senador.

Ataque y repudio

Horas después de que se cristalizará la aprobación del acuerdo en la Cámara de Diputados, Cristina Fernández envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales. Con un video, la vicepresidenta mostró el estado en el que quedó su despacho luego del ataque vandálico que se registró durante la tarde del jueves contra el Congreso. En el relato, la dirigente lamentó los destrozos y expresó: “recordé las palabras de Néstor respecto del FMI cuando decía ‘siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino’”.

Lo sucedido fue repudiado por los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos.