Causa Cuadernos: la Unidad de Información Financiera cargó con dureza contra Cristina Kirchner

El debate oral por el caso de los Cuadernos de las Coimas, considerado el más extenso de corrupción en la historia reciente, logró reanudar su marcha este jueves, aunque con un cronograma ajustado y un menor número de actos introductorios. Esta jornada se produjo tras la frustrada audiencia del martes, en la que el ex ministro Julio De Vido presentó un recurso de recusación, deteniendo momentáneamente el proceso contra los 86 imputados.
En el marco de la continuidad de la acusación fiscal, la sesión se concentró en la lectura de los detalles de una de las seis causas que componen el universo de los Cuadernos. Específicamente, se expusieron los pormenores del presunto pago de sobornos que involucra a tres importantes empresarios, dirigidos a dos funcionarios clave del kirchnerismo, desentrañando una pequeña porción del entramado ilícito.
Contundente
El requerimiento de elevación a juicio del fiscal Carlos Stornelli fue contundente al señalar la participación del empresario Hugo Alberto Dragonetti. El documento afirma que “ha sido probado con la certeza que este estadio requiere que el 22 de septiembre de 2010, Dragonetti tomó parte en la entrega de dinero a integrantes de la asociación ilícita”, con el fin de obtener beneficios para su empresa, Panedile Argentina.
Además, cuando se leyó el pedido de elevación a juicio por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) se repasó el esquema de la asociación ilícita. “Esta organización estaba integrada por más de tres personas con roles definidos y funcionaba en forma organizada. Esta asociación ilícita desarrolló sus actividades desde principios de 2003 hasta noviembre de 2015 cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos aprovechando la posición de poder que ocupaban como responsables del Poder Ejecutivo”, se leyó.
“La asociación ilícita fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, indicó la lectura de la UIF. “Este esquema que se hizo permanente, dinámico, aceitado, y al cual cada parte fue brindando su aporte según el rol desempeñado”, precisaron.