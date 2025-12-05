El secreto del "mejor clima del mundo": cómo la cepa Criolla Chica se convirtió en el vino ícono de Amaicha del Valle

El problema de la falta de agua

Los Amaichas fue establecida como una prioridad central por el nuevo cacique de la Comunidad de Amaicha del Valle, Horacio Díaz. Esta decisión se basa en el entendimiento de que el desarrollo de la bodega no solo beneficia directamente a los productores de uva, sino que también genera un impacto positivo indirecto en los emprendedores turísticos. Sin embargo, reconoce que tienen que convivir con un problema a la hora de producir: "El desafío en primera instancia es tratar de gestionar, de canalizar, de buscar propuestas que vengan a solucionar el problema del agua. Nunca nadie se ha querido hacer cargo porque en verdad es una brasa caliente. Pero también es un proceso cultural que tenemos nosotros: no derrochar el agua".