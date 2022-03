"Paradójicamente, fue mi despacho el que atacaron": el polémico video de Cristina Kirchner criticando al FMI

Cristina Fernández de Kirchner no aparece en ningún momento. Sólo se escucha su voz en off. Y se observan las imágenes de los destrozos generados en su despacho, en oficina de la Presidencia del Senado de la Nación, causados por una pedrada lanzada por los manifestantes que rechazaban en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en pleno debate en la Cámara baja. Con ese video, de sólo dos minutos y medio, la vicepresidenta no sólo mostró los vidrios rotos; además, expresó duras críticas al organismo internacional y dejó entrever que se vienen nuevos capítulos de tensiones en la alianza del Frente de Todos (FdT).

La filmación comienza con el momento en el que piedra irrumpe causando daños en el despacho de CKF. Entonces, se escucha a la ex jefa de Estado, quien detalla que el hecho se registró "ayer por la tarde, cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento del nuevo acuerdo con el FMI para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo por 57.000 millones de dólares".

Según Cristina, en ese momento se encontraba en su oficina junto a los senadores Oscar Parrilli y Anabel Fernández Sagasti, y junto su hijo, el diputado Néstor Kirchner, quien finalmente, a la hora de la votación, se manifestaría en contra del acuerdo con el Fondo.

La vicepresidenta describió como "una multitudinaria movilización política" la protesta contra el entendimiento por la deuda externa. Y señaló que, en ese maco, "Un pequeño grupo de manifestantes" lanzó una pedrada contra el Congreso.

"Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los Fondos buitres, de quien mantuvo fuera del país al FMI, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el Frente de Todos que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente... o intencionalmente...", deslizó Cristina.

Luego, recordó que antes de ser vicepresidenta y presidenta, fue "varias veces senadora de la Nación". "Pero siempre fui y seré una militante política. Me tocó ver desde la recuperación de la democracia, en 1983, escenas de violencia vinculadas siempre a ese organismo, y sobre todo a las políticas que imponía a los distintas gobiernos", añadió, dejando a las claras su postura con relación al entendimiento con el Fondo.

Sobre el cierre del video, CFK señaló que "hoy, como nunca, recordé las palabras de Néstor respecto del FMI, cuando decía 'siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino'. Otra vez, inmensa pena", finalizó, tajante, la vicepresidenta.