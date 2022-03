Debate por el acuerdo con el FMI: hubo violencia en las afueras del Congreso

La Plaza del Congreso y sus alrededores volvieron a ser una vez más escenario de la intolerancia y de la violencia. Quema de neumáticos, pedradas contra la sede legislativa nacional, ataque contra el despacho de la vicepresidente Cristina Fernández, cinco policías heridos y un manifestante detenido, entre otros episodios, fueron el marco callejero del debate por la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Desde las 8, militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores y del Partido del Trabajadores Socialistas, el Nuevo MAS, organizaciones sociales, gremiales y políticas que integran el Frente de Izquierda-Unidad, se concentraron sobre la avenida Entre Ríos, a metros del Congreso.

Los disturbios comenzaron cuando una porción minoritaria de manifestantes comenzó a arrojar piedras contra el Congreso, al punto de hacer estallar algunos vidrios de los ventanales, mientras columnas de humo se elevaban en la calle por la quema de neumáticos.

Las expresiones de violencia se prolongaron por varios minutos sin que actuara la Policía, que llegó al lugar más tarde para tratar de controlar la situación.

Decenas de agentes de la policía de la ciudad de Buenos Aires enfrentaron a los manifestantes munidos de escudos y apoyados por camiones hidrantes y motocicletas. Los manifestantes les lanzaron piedras, incluso con gomeras. Los efectivos policiales respondieron con balas de goma.

Una bomba molotov

El grupo de militantes contraatacó lanzando una bomba molotov, lo que provocó heridas a uno de los policías de la ciudad de Buenos Aires. Luego de este hecho, la policía hizo una barricada con motos y escudos para intentar alejar a los violentos de la zona.

Minutos antes de las 16, la zona de los disturbios había quedado despejada y los manifestantes eran repelidos hacia el este, por la avenida de Mayo e Hipólito Yrigoyen, donde se escucharon múltiples detonaciones y se observaron contenedores incendiados.

El grueso de la manifestación, que no participó de los incidentes violentos, fue desplazado hasta la altura de la avenida 9 de Julio, a unas siete cuadras del Congreso. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, los discursos no fueron interrumpidos.

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) negó en un comunicado haber participado en los desmanes. “Desmentimos categóricamente la falsa información impartida por el diario Clarín, donde se nos acusa directamente de ser un grupo que estuvo implicado en los incidentes ocurridos hoy en Plaza Congreso”, informó.

“Nosotras, nosotros, nos retiramos al momento de los hechos, ya que apostamos a una movilización pacífica y masiva de trabajadores y trabajadoras, en defensa de nuestros derechos”, expresó la agrupación y señaló que “tal como estaban transmitiendo al momento los móviles televisivos, no fuimos partícipes de ningún hecho, más que de convocarnos junto con miles y miles de personas que rechazan el acuerdo con el FMI”.

Un hecho menor

El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni dijo a Radio 10 que se trató de “un hecho menor de un grupo reducido” y afirmó que “la inmensa mayoría de los que vinieron a la plaza no participó de los incidentes, vino a repudiar el acuerdo con el Fondo”. “Nosotros no fuimos parte de los incidentes”, aclaró, y manifestó que “hay cierta tendencia de que una organización independiente como nosotros sea acusada de cualquier cosa porque no trazamos con este gobierno, ni con el anterior”.

Fuentes de la Policía de la Ciudad informaron a esta agencia que los cinco efectivos heridos pertenecen a la División Orden Urbano y precisaron que uno de ellos “recibió impacto de bomba molotov y se encuentra ileso, solo con daños en uniforme y protecciones”, mientras una oficial se descompensó, otra sufrió un esguince en el tobillo y otros dos recibieron un corte en el rostro y el golpe de una piedra en el tobillo.