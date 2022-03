Los tucumanos apoyarían el acuerdo con el FMI, aún con reservas

Pablo Yedlin (FT)

“El acuerdo no resuelve el problema pero nos da herramientas para empezar a hacerlo”

“Debemos tener una mirada clara de que enfrentamos un problema gravísimo ocasionado por la toma de una deuda en dólares excepcional e irresponsablemente tomada. La Justicia definirá quién, dónde y cuándo fugaron estos recursos; y dónde los implementaron; pero más allá de eso lo cierto es que hoy Argentina tiene que resolver este problema porque es la única manera de estabilizar la macroeconomía. Por eso entiendo que el acuerdo al que llegó el Poder Ejecutivo con el Fondo es el mejor posible en medio de esta circunstancia”, fundamentó el senador oficialista Pablo Yedlin (Frente de Todos). “Vamos a acompañar la propuesta. Nos hubiera encantado que ni Mauricio Macri ni su Gobierno tomaran esta deuda pero lamentablemente lo hicieron y nosotros debemos resolverla”, señaló.

“El primer camino para recuperar las reservas es la prórroga que consiguió el Gobierno. Empezaremos a pagar en dos años. Además el FMI nos impone que bajemos el déficit fiscal y la emisión. Creo que los tiempos nos permitirán hacerlo de manera gradual, sin que se pierda el crecimiento de la Argentina”, aseveró. “Este acuerdo no resuelve nuestro problema pero nos da herramientas para poder hacerlo”, indicó Yedlin.

Lidia Ascárate (UCR)

“Daríamos quórum para evitar el default, pero antes revisaremos los términos”

“En el aspecto político me parece importante que se haya llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque necesitamos no caer en default. Ir por otra linea sería perjudicar al pueblo, que está sufriendo todas las consecuencias económicas y de inflación, y por eso, en ese sentido, felicitamos que hayan llegado a un acuerdo porque ir al default traería consecuencias nefastas”, señaló la diputada radical Lidia Ascárate, quien fue consultada ayer por LA GACETA y reclamó que hasta ese momento aún no se habían presentado en mesa de entrada del Congreso los anexos y términos del acuerdo. “Sin esos detalles no podemos más que avizorar un escenario. Siendo diputados necesitamos estudiar a fondo lo que se acordó para poder decidir. El lunes tenemos la reunión de presupuesto y el jueves ya se trata en la Cámara el tema FMI”, sostuvo. “En principio acompañaré a mi bloque y también a lo que defina Juntos por el Cambio; en ese caso daríamos quórum. Aunque si en los términos específicos del acuerdo observamos que hay una mayor carga tributaria, que es lo que nuestros electores no quieren, si vemos que quieren aumentar los impuestos o vemos que bajan los subsidios de forma considerable, no acompañaremos”, advirtió.

Roberto Sánchez (UCR)

“Hay que ver dónde mete la mano el Gobierno para bajar el déficit”

“Recién esta tarde ingresó por mesa de entrada el anexo de 137 páginas referido al acuerdo y en el cuál se le pide al Congreso que lo apruebe. Debemos analizarlo a fondo porque el martes y miércoles se reúne nuestro bloque para decidir la postura oficial”, explicó el diputado radical Roberto Sánchez, de Juntos por el Cambio. Además adelantó: “en principio Juntos por el Cambio acompañaría el pedido del Gobierno, porque entendemos que lo peor que podría pasar es que caigamos en default”. Sin embargo Sánchez subrayó que es importante leer bien la letra chica. “Va a ser difícil el camino para hacer crecer las reservas, es por eso que se buscó postergar las fechas de pago. Cuatro años nos dieron de prórroga y hay cosas que se tendrán que hacer. Bajar el déficit es una de esas cosas, y el ministro de economía Martín Guzmán hablaba de bajar a un 3,3%, pero el Fondo está pidiendo que sea a un 2,5%. Hay que ver dónde mete la mano el Gobierno para bajar el déficit”, aclaró. Por último dijo: “el tema de los subsidios es complicado, tendrán que ver cómo ajustan sin perjudicar a los argentinos, y más hoy que tenemos una sociedad que no llega a fin de mes y que padece la inseguridad. Por la interna oficialista aún no tenemos comisiones confirmadas para tratar el tema”.

Sandra Mendoza (FT)

“Las medidas económicas no irán contra las personas menos pudientes”

“Primero que nada veamos que cuando asumió este Gobierno la deuda con el Fondo ya estaba. Eso es lo primero que debemos entender a la hora de evaluar los términos de este acuerdo. El Gobierno anterior (de Mauricio Macri) nos dejó una deuda de $44.000 millones”, resaltó la senadora Sandra Mendoza, del Frente de Todos. La oficialista respaldó al presidente Alberto Fernández.

“Hemos buscado por todas las vías no caer en el default. El Presidente está poniendo la cara y, quizás (por la oposición) podrán decir que no fue la mejor negociación posible, pero este Gobierno está dando la cara”, precisó.

Por otro lado aseveró que con la deuda no se hicieron obras ni se frenó la inflación. “¿Dónde fue toda la plata que pidieron? La deuda se contrajo sin dejarle nada al país. Mauricio Macri tomó la deuda sin consultarle al Congreso y se fue de la presidencia sin explicarle al recinto en qué gastó ese dinero”, subrayó.

Sobre los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario explicó: “creemos en el Presidente y en que las medidas que tome no afectarán a los sectores más vulnerables”. “Las medidas económicas no irán en contra de los jubilados, los trabajadores menos pudientes”, sostuvo la parlamentaria.

Paula Omodeo (CREO)

“Debemos llegar a las metas achicando el estado y no con la suba tributaria”

“En el bloque seguimos expectantes a que el oficialismo presente los anexos con los términos del acuerdo en el Congreso. Hasta aquí no tenemos más que un borrador y esto se comienza a definir en menos de una semana. Exigimos más responsabilidad del Gobierno nacional en ese sentido, porque en menos de 20 días hay que responderle al Fondo y los parlamentarios aún no conocemos qué pactaron con el Ejecutivo”, señaló Paula Omodeo (CREO). En horas de la tarde los diputados recién fueron notificados sobre los artículos del acuerdo. “Acompañaremos uniformemente a Juntos por el Cambio en la decisión que tome. Aclaremos además que el Congreso no aprobará los términos del acuerdo, sino que sólo podrá autorizar o no la operación de crédito. Creo que el bloque acompañará al Gobierno en esto, pero de todas formas necesitamos que nos den información sobre cómo pretenden llegar a las metas fijadas, porque de ninguna manera Juntos por el Cambio va a aprobar que el camino para llegar a esas metas sea mediante la suba de impuestos”, dijo. Y agregó: “valoramos el acuerdo con el FMI. Habrá que ajustar y creo que Argentina debe tener un gasto responsable, pero a esas metas debemos llegar con el achicamiento del Estado y no con la suba tributaria”.

Domingo Amaya (EF)

“Acordar con el FMI es importante; con un default tendríamos una inflación galopante”

“Entre las cosas que sabemos hasta el momento, está referido el tema energético. Este es un problema en todo el mundo y creo que será importante lograr que la gente comience a cuidar más el consumo”, explicó el diputado de Encuentro Federal, Domingo Amaya. El parlamentario tampoco contaba con los términos (se los notificó en la tarde) del acuerdo al momento de la entrevista y aclaró que todo lo que tenían informado era un adelanto informal. “La gran mayoría de la energía que se consume en el país proviene de restos fósiles, y en menor medida están las fuentes del bioetanol, la energía eólica. Entiendo que el Fondo pedía reducir en ese rubro, y se evalúa reducir los subsidios a los sectores más pudientes. Me parece que eso no está mal. Pero no se le puede sacar los subsidios a los sectores más bajos”, destacó. “De todas formas es importante haber llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque si no nos íbamos al default y eso iba a a perjudicar a todo el pueblo; tendríamos una inflación galopante”, consideró, y dio a entender que en principios avalaría con su voto. Por último planteó una preocupación: “¿cómo se paga una deuda si no hay reservas? Necesitamos que haya crecimiento. Hay que bajar la emisión monetaria y parar la inflación”.

Beatriz Ávila (PJS)

“Hasta ayer nos decían que no iba a haber ajuste y hoy empezamos a ver que sí habrá”

“El acuerdo con el FMI es malo realmente. Es sólo una refinanciación que oculta la realidad del problema que tenemos en el país”, consideró Beatriz Ávila, senadora (PJS) del bloque Juntos por el Cambio. “Tenemos que revisar qué pasará con la inflación, con la emisión monetaria. Hay que bajar el déficit fiscal y hasta acá nada se dice sobre cómo se van a bajar los gastos públicos y políticos. Basta de pedirle esfuerzos a la gente. A pesar de que el Presidente decía hasta ayer que no iba a haber tarifazos, hoy ya nos damos con la noticia de que sí habrá ajuste en las tarifas que paga la ciudadanía”, argumentó. Además cuestionó: “Juntos por el Cambio tiene la responsabilidad de ser opositor y de ser responsable con la gente. Nos votaron para ponerle límites al kirchnerismo. El oficialismo, en cambio, se debe ocupar de conseguir los votos para que le aprueben su pedido y sin embargo hay posiciones encontradas y una crisis entre ellos. Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos por este acuerdo, La Cámpora lo siguió. Van a cargar de tarifazos a la gente y se andan peleando, tienen que ser más responsables. El default es el peor escenario y quiero evitarlo, pero aún no defino mi voto porque aún no aclaran qué harán con la emisión y el gasto público”.

Mabel Carrizo

La Cámpora acompañará la decisión que tome Máximo Kirchner

Por el momento, la facción del oficialismo que abandonó el bloque del Frente de Todos (representantes de La Cámpora) se mantiene expectante y en silencio sobre la decisión que tomarán la semana próxima en la cámara de Diputados, cuando se debata la autorización o el rechazo del acuerdo al que arribaron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía y Hacienda Martín Guzmán y los representantes del Fondo Monetario Internacional.

Un allegado a la diputada Mabel Carrizo explicó que se decidió no hablar públicamente del tema. “En principio se abstendría, pero lo concreto es que seguramente el bloque seguirá la decisión que tome Máximo (Kirchner). Habrá que esperar a ver qué pasa en las reuniones de la semana”, sintetizó la fuente.

Medios de Buenos Aires publicaron ayer que en Casa Rosada preocupa que el kirchnerismo pueda boicotear el acuerdo al que Alberto Fernández arribó, por lo que habría reuniones entre las facciones del oficialismo para que la interna no haga caer el acuerdo y La Cámpora se abstenga de votar. A pesar de esas inquietudes, en Tucumán, todo indicaría que la abstención es el camino que -hasta ahora se cree- tomará el sector K.