En Tucumán: Massa pidió dejar de lado las diferencias a la hora de votar el acuerdo con el FMI

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, visitó la provincia para anunciar obras y reunirse con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, entre otros funcionarios nacionales y provinciales. La visita coincidió con el anuncio del Gobierno nacional del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y tres días antes de que el proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, comience a debatirse en la Cámara de Diputados. En este contexto Massa explicó por qué es tan importante votar a favor del acuerdo.

“Es la vez número 22 que el país tiene que arreglar una deuda con el Fondo, pero es la primera vez que el Congreso argentino va a tratarlo, porque es clara la decisión del Gobierno de que de una vez y para siempre asumamos un compromiso. No como Gobierno, porque los Gobiernos estamos de paso, sino como Estado Nación, a través de la representación pluripartidaria de las distintas fuerzas políticas. Entendiendo que el camino de resolución del problema de Argentina tiene que ser un compromiso de todos”, sostuvo el titular de la Cámara Baja.

Complicaciones

Para Massa y para el presidente, Alberto Fernández, el contexto es difícil. Durante los últimos meses hubo algunos momentos claves, que evidenciaron la fractura que se vive dentro de la coalición de gobierno y lo dificultoso que resulta reunir votos para conseguir que se apruebe cualquier proyecto trascendente.

El primer momento que reflejó esta situación fue la negativa de parte de la oposición para aprobar el Presupuesto 2022, en diciembre pasado. El segundo episodio quedó registrado con la renuncia de Máximo Kirchner como jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. El hijo de la vicepresidenta ni siquiera estuvo presente durante el discurso presidencial en la apertura de sesiones ordinarias. El tercer hecho se produjo el martes, cuando parte de la oposición -los diputados del Pro- abandonó el recinto mientras el Presidente aseguraba que la Justicia debía investigar a quienes tomaron la deuda externa, precisamente con el FMI.

Massa explicó al respecto que es parte de su responsabilidad, no sólo como presidente de la Cámara sino también como argentino, intentar que se apruebe el acuerdo. “Voy a agotar todos mis esfuerzos intelectuales y personales para convencer o tratar de convencer hasta al último diputado de la Argentina, sea de la fuerza política que sea, de la importancia de que el país no caiga en default. Y voy a poner todos los esfuerzos que estén a mi alcance, sin prejuicios, dejando de lado peleas y rencores, porque entiendo que es un momento en el que se debe defender el interés de Argentina y no las cuestiones personales”, afirmó durante la conferencia de prensa que brindó en la Casa de Gobierno.

Al ser consultado por la actitud que tuvo la oposición durante la apertura de sesiones ordinarias, el presidente de la Cámara indicó: “no voy a estar prejuzgando la reacción que pueda tener la oposición, sino que voy a poner lo mejor de mí para que el Gobierno, y la Argentina, tengamos la posibilidad de resolver este problema que es histórico”. Massa estuvo acompañado durante la conferencia por Manzur, por Jaldo, por Guerrera y el diputado nacional Julio Pereyra. Ellos también atendieron a las consultas de la prensa.

“Espero que tengamos la madurez y la responsabilidad de entender que es un problema de Argentina y no de un Gobierno. No importan las responsabilidades. Estamos en una etapa en la que hay que resolver el problema de la deuda y no seguir echándonos la culpa. Ahora tenemos que entrar en la etapa de resolver el problema dejando de lado las culpas”, reiteró Massa en su alocución.

“Deuda irresponsable”: Manzur se refirió al préstamo del FMI

La deuda con el FMI ocupa el centro de la escena política argentina y, si bien el acto de ayer tenía otro fin, los funcionarios no escaparon a la pregunta. Al respecto, Manzur dijo: “Argentina tiene un problema y cuando ganamos la elección sabíamos que debíamos resolverlo. Era una deuda externa en moneda extranjera irresponsable, pero había que resolverla. Y se llegó al mejor acuerdo posible porque no es un problema de un sector político, es de Argentina. Por eso no tengo dudas de que a través del diálogo este proyecto va a ser ratificado en el parlamento nacional. No hay otra opción”.

Abrazo entre Manzur y Jaldo

Los máximos referentes del peronismo en la provincia se enfrentaron en una interna antes de las elecciones del año pasado, de la que resultó ganador Juan Manzur. Una semana después del escrutinio, sin embargo, el gobernador pasó a ocupar el cargo de jefe de Gabinete y Osvaldo Jaldo quedó como gobernador interino de la provincia. Desde entonces ambos deben trabajar en conjunto y participar de actos oficiales. En este sentido, una vez que finalizó la ceremonia de ayer, Manzur y Jaldo se abrazaron para mostrar su buena sintonía. Ya es el segundo acto consecutivo que termina con un abrazo entre el gobernador (ahora jefe de Gabinete) y el vicegobernador (ahora a cargo del Ejecutivo).

Presentes: funcionarios nacionales y locales

La ceremonia de ayer se llevó a cabo a partir de las 11 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Los protagonistas fueron Juan Manzur, Osvaldo Jaldo, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados; Alexis Guerrera, ministro de Transporte de la Nación; Jorge Neme, vicejefe de Gabinete Nacional; Martín Marinucci, de Trenes Argentinos; y Paola Tamburelli, a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil. Además de ellos también dijeron presente los diputados Rossana Chahla, Julio Pereyra, Lucas Godoy y Mario Leito; Javier Noguera, intendente de Tafí Viejo; Sebastián Giobellina, titular del Ente Autárquico de Turismo; Pablo Padilla, presidente de la Asociación Citrícola del NOA; Sergio Mansilla, presidente Subrogante de la Legislatura; y Héctor Viñuales, presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), entre otros funcionarios y empresarios.

Distinción para el Aeropuerto de Tucumán



Se hizo la entrega de una placa de reconocimiento a la terminal aeroportuaria Benjamín Matienzo por cumplir con los estándares de Seguridad Operacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Para la entrega estuvo presente la encargada de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, que estuvo acompañada -entre otros- por el titular del Ente Autárquico de Turismo, Sebastián Giobellina.

A través de esta placa la terminal tucumana se convirtió en la segunda en el país en alcanzar esta distinción internacional, tras completar satisfactoriamente cinco fases de evaluación. Mediante este proceso también se obtuvo la asistencia y el visto bueno de la Agencia Europea de Seguridad Operacional. En el país, hasta el momento, sólo detentaba este mérito el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli, en Mendoza.

“Cuando iniciamos la gestión buscamos identificar a todos los aeropuertos argentinos que cumplieran con los estándares internacionales que nos regulan y solo uno de ellos lo hacía. Ese fue el desafío que nos propusimos junto al Ministerio de Transporte: ampliar a la mayor cantidad posible la cifra de aeropuertos que cumplieran con la mayor calidad y el nivel de seguridad operacional”, explicó Tamburelli, en representación de la ANAC y destacó que la terminal tucumana era la más cercana a los requisitos necesarios.