"El préstamo con el FMI fue una trampa de la que estamos intentando salir", afirmó Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a respaldar hoy el acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y señaló que el préstamo "fue una trampa".

"La negociación con el Fondo Monetario Internacional busca evitar una catástrofe y atenuar las lamentables consecuencias de un crédito que fue solicitado y concedido de manera igualmente irresponsable", afirmó Kicillof en su cuenta de Twitter.

Y añadió: "Más que un préstamo, fue una verdadera trampa y de esa trampa estamos intentando salir"

El mandatario provincial señaló que no fue la coalición gobernante la que tomó la deuda y aseguró que "nunca" hubieran pedido ayuda al organismo de crédito.

"El Frente de Todos no tuvo ni tiene nada que ver con el origen de esta deuda, y nunca hubiera ido a golpear las puertas del FMI", remarcó.

Por último, Kicillof cuestionó al gobierno del ex presidente Mauricio Macri. "Convocar al Fondo Monetario entre gallos y medianoche, y obtener el préstamo más grande la historia facilitando así una vez más el ciclo de endeudamiento y fuga es algo que no vamos a olvidar y no vamos a perdonar", sentenció.