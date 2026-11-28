El vicegobernador, a su vez, mencionó también que en la Cámara se han desarrollado programas que antes no estaban vigentes como “Legisladores en el Territorio”; la posibilidad de diálogo a través del Foro de Ideas en el sitio web oficial; y el trabajo que se realizó con el Digesto Jurídico y la Universidad para poner en funcionamiento ALI, un agente legislativo inteligente que facilita el acceso al universo de las leyes vigentes de modo sencillo y en lenguaje simple.