Resumen para apurados
- El vicegobernador Miguel Acevedo adelantó que la Legislatura de Tucumán requerirá unos $280.000 millones para funcionar en 2027, casi el 3,9% del Presupuesto provincial.
- El proyecto enviado por el Ejecutivo prevé $7,35 billones para toda la provincia. El gasto legislativo mantendrá su tendencia a la baja respecto a gestiones anteriores.
- La Cámara prevé sesionar el 10 de diciembre para sancionar la ley, con cambios acordados para preservar la autonomía funcional frente a las pautas del Poder Ejecutivo.
La Legislatura se encamina a lo que será la última sesión del año con el tratamiento del Presupuesto 2027. La proyectó que envió el Poder Ejecutivo (PE) prevé gastos por $7,35 billones para el funcionamiento de todo el Estado: casi un 47,5% más que el presupuesto vigente (Ley 9.942) pero un 23,5% si se contempla la ampliación aprobada en septiembre (Ley 10.005).
Con la visita del ministro de Economía y Producción Daniel Abad y la entrega de información desagregada para los legisladores, se proyecta que el vicegobernador Miguel Acevedo convoque para el próximo martes 1 de diciembre a una reunión de Labor Parlamentaria con la intención de ir al recinto el jueves 10.
El proyecto que giró el gobernador Osvaldo Jaldo para su cuarto año de mandato aguarda luz verde en la comisión de Hacienda y Presupuesto que preside Carlos Gallia. Fuentes parlamentarias confiaron que se aguarda que se culmine definitivamente el presupuesto para el funcionamiento de la Cámara en 2027. Con ese dato definido, el legislador oficialista deberá convocar a reunión con el fin de dictaminar la propuesta. El calendario, no obstante, luce apretado ya que el 2 y 3 sesionará el Parlamento del Norte Grande, en Catamarca, con participación tucumana.
Porcentaje encaminado
El propio vicegobernador se encargó de adelantar ayer qué porción de los $7,35 billones requerirá la Cámara para su funcionamiento. “No vamos a superar el 4%. Va a ser menos del 4%, como lo hemos hecho siempre; oscilando entre el 3,7% y el 3,9%. Es lo que venimos manteniendo desde que asumí la presidencia de la Legislatura, disminuyendo el presupuesto que había anteriormente”, respondió ante una consulta de LA GACETA PLAY.
Legislativo y Judicial
Con un simple cálculo matemático es posible determinar que el Poder Legislativo prevé para 2027 erogaciones por unos $280.000 millones aproximadamente. Para este año proyectaron gastos en el orden del 3,94% del total, lo que representó unos $191.000 millones (no se contempla la ampliación). Previo al ciclo Acevedo, el porcentaje de la Legislatura solía ser del 4,3%.
El vicegobernador, a su vez, mencionó también que en la Cámara se han desarrollado programas que antes no estaban vigentes como “Legisladores en el Territorio”; la posibilidad de diálogo a través del Foro de Ideas en el sitio web oficial; y el trabajo que se realizó con el Digesto Jurídico y la Universidad para poner en funcionamiento ALI, un agente legislativo inteligente que facilita el acceso al universo de las leyes vigentes de modo sencillo y en lenguaje simple.
En cuanto al Poder Judicial, hasta aquí no se brindó públicamente el porcentaje que demandará para el funcionamiento de la Justicia en general, el Ministerio Pupilar y de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. Habitualmente ronda entre el 7,7% y el 7,9% del total presupuestado. De mantenerse, representaría unos $573.000 millones, aproximadamente.
Cambios a realizar
Más allá del debate que habrá en la comisión de Hacienda y Presupuesto, Gallia adelantó que se realizarán modificaciones al proyecto. Por ejemplo, en el artículo 29, mediante el cual el PE planteaba imponer reglas para cambios presupuestarios de otros poderes. “De alguna manera viola la autonomía de los poderes”, reconoció el luleño.
Dicho artículo apareció por primera vez este año en un proyecto presupuestario y dice: “las modificaciones presupuestarias correspondientes a los organismos descentralizados y autárquicos, Poderes Legislativo y Judicial, que sean dispuestas por sus respectivas autoridades en ejercicio de las competencias que le son propias, deberán ajustarse a los lineamientos de la presente ley y normas concordantes”
Lo que dejó la visita
En su paso por la Cámara, Abad definió al Presupuesto 2027 como equilibrado, con un superávit de $304 millones. Destacó que se reforzaron partidas de áreas sensibles como Educación, Seguridad, Salud y Desarrollo Social. También destacó que en toda la provincia se están desarrollando numerosas obras públicas y aseguró que se las continuará financiando. “Toda la provincia está en movimiento. Siempre van a encontrar una máquina en un lado”, afirmó.
En dicho encuentro, legisladores de la oposición deslizaron un presunto oscurantismo en lo que refiere a la distribución de recursos para municipios y comunas, algo que fue rechazado por el funcionario provincial. También objetaron que se haya incluido múltiples artículos para que Legislatura delegue facultades al PE, como la posibilidad de tomar deuda, entre otras.
La propuesta también cuenta con la novedad de que se incluyó a la Defensoría del Pueblo en un artículo para que los excedentes financieros pierdan su uso discrecional y se sumen al presupuesto.