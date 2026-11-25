El potencial energético y el impacto en el empleo

Según los fundamentos del proyecto, la instalación de los parques solares requeriría ocupar entre 600 y 800 hectáreas, equivalentes a alrededor del 5% de la superficie considerada disponible. Con esa extensión, Tucumán podría alcanzar una potencia de generación superior a la de los tres parques solares de Cauchari, en Jujuy, y cubrir más de la mitad del pico de demanda eléctrica provincial durante el verano, que supera los 900 MW.