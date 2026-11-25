Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán aprobó una ley para crear un parque solar de hasta 500 MW en los Valles Calchaquíes, con el fin de abastecer la demanda energética provincial.
- La norma de José Cano habilita esquemas público-privados en 800 hectáreas de la zona, que cuenta con más de 350 días de sol anuales avalados por estudios de la UNT.
- La obra generará más de 2.300 empleos, cubrirá más de la mitad del pico de consumo estival tucumano y evitará millonarios gastos en compras de energía externa.
La Legislatura sancionó una ley que busca impulsar el desarrollo de energía solar en los Valles Calchaquíes, a través de la construcción de plantas fotovoltaicas entre Colalao del Valle y Amaicha del Valle, con una capacidad potencial de generación de hasta 500 megavatios (MW).
El proyecto, impulsado por el legislador José Cano, bajo el expediente 173-PL-26, declara de interés provincial el desarrollo de instalaciones de aprovechamiento solar en esa región y habilita al Poder Ejecutivo a promover esquemas asociativos con comunidades originarias, propietarios de tierras, empresas tecnológicas, desarrolladoras y universidades.
La iniciativa apunta a capitalizar las condiciones naturales de los Valles Calchaquíes, donde se registran más de 350 días de sol pleno al año y niveles de radiación favorables para la generación fotovoltaica, de acuerdo con estudios técnicos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
El potencial energético y el impacto en el empleo
Según los fundamentos del proyecto, la instalación de los parques solares requeriría ocupar entre 600 y 800 hectáreas, equivalentes a alrededor del 5% de la superficie considerada disponible. Con esa extensión, Tucumán podría alcanzar una potencia de generación superior a la de los tres parques solares de Cauchari, en Jujuy, y cubrir más de la mitad del pico de demanda eléctrica provincial durante el verano, que supera los 900 MW.
El desarrollo también tendría impacto en el mercado laboral. Las estimaciones contemplan la posibilidad de generar más de 1.700 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y unos 600 empleos permanentes una vez que las instalaciones estén operativas. A su vez, se proyecta un efecto sobre proveedores locales, comercios y otros sectores vinculados a la actividad.
La ley habilita al Gobierno provincial a avanzar en acuerdos con distintos actores para facilitar las inversiones y promover un modelo de desarrollo energético que combine participación pública y privada, con involucramiento de las comunidades de la zona.
Cano cuestionó el gasto energético y reclamó inversiones en infraestructura
Tras la sanción, Cano defendió la iniciativa y sostuvo que Tucumán debe aprovechar su potencial en energías renovables para reducir costos de abastecimiento, mejorar la infraestructura eléctrica y atraer inversiones.
“No podemos volver a perder la oportunidad que ya perdimos entre 2015 y 2017”, afirmó el legislador, quien cuestionó los recursos destinados a sostener el suministro energético de los Valles Calchaquíes.
Según indicó, este año se proyecta destinar $26.000 millones -financiados por los usuarios- a reserva fría, alquiler de motores y compra de energía a Salta para abastecer esa región. En ese sentido, planteó que esos fondos podrían destinarse a obras estructurales, como la construcción de una línea de alta tensión entre El Infiernillo y Amaicha del Valle.
“Tucumán no tiene minerales ni litio, pero sí tiene un enorme potencial en energía limpia para atraer inversiones, evitar cortes en las zonas pico y generar desarrollo económico”, concluyó Cano.