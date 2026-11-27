Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo ratificó en Tucumán su rechazo a suspender las PASO, al considerar inoportuno cambiar reglas electorales cerca de los comicios.
- La postura fundamentó el voto en contra del bloque Independencia ante la reforma aprobada por el Senado, aunque Jaldo celebró la inclusión de Ficha Limpia.
- Pese al rechazo del mandatario provincial, la media sanción nacional marca un avance clave hacia la modificación del cronograma y el esquema electoral del país.
El gobernador Osvaldo Jaldo ratificó su rechazo a la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y defendió la decisión de los senadores que responden a su espacio político de no acompañar el proyecto de reforma electoral que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación.
El mandatario tucumano sostuvo que su posición había sido definida con anticipación y que el bloque Independencia mantuvo su postura tanto frente a una eventual derogación como ante la suspensión de las primarias.
En ese sentido, cuestionó que se impulsen modificaciones en el sistema electoral cuando falta menos de un año para las elecciones presidenciales y legislativas de 2027.
“Nosotros siempre hemos sido muy claros y muy contundentes: no íbamos a acompañar no sólo la derogación de las PASO, sino tampoco la suspensión. Tampoco íbamos a acompañar ninguna modificación electoral a nivel nacional porque entendemos que ya estamos entrando en un proceso electoral donde no se pueden cambiar las reglas de juego”, afirmó.
Jaldo reconoció que el oficialismo nacional consiguió reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa, que obtuvo 43 adhesiones, seis más de las requeridas para su aprobación. “Esta es la democracia y en el recinto los votos mandan”, expresó.
El gobernador consideró que, pese a la postura de su espacio, el resultado de la votación terminó habilitando cambios importantes en el esquema electoral nacional. “Terminó eliminando las PASO y modificando las cuestiones electorales a nivel nacional”, señaló.
Jaldo destacó que Tucumán ya tenía Ficha Limpia
Por otra parte, el mandatario se refirió a la incorporación de Ficha Limpia en la reforma política y destacó que Tucumán ya contaba con una legislación provincial sobre esa materia, antes de que avanzara su implementación a nivel nacional.
“Lo que sí yo puedo hablar de positivo es que nosotros como provincia ya lo hicimos, es decir, lo hicimos antes que el Gobierno nacional, como es el hecho de la Ficha Limpia”, manifestó.
En esa línea, señaló que esa fue la única modificación del proyecto nacional con la que coincidió su espacio político. La normativa establece restricciones para que personas alcanzadas por determinadas condenas puedan postularse a cargos electivos.
“Vemos con agrado que dentro de las modificaciones, con la única que coincidimos a nivel nacional es que se ha instrumentado la Ficha Limpia a nivel nacional”, concluyó Jaldo.