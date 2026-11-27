“Nosotros siempre hemos sido muy claros y muy contundentes: no íbamos a acompañar no sólo la derogación de las PASO, sino tampoco la suspensión. Tampoco íbamos a acompañar ninguna modificación electoral a nivel nacional porque entendemos que ya estamos entrando en un proceso electoral donde no se pueden cambiar las reglas de juego”, afirmó.