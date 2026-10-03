Política

De Yerba Buena para Jaldo-Acevedo, un “amontonamiento” y ¿un partido con Manzur?

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

EN YERBA BUENA. El vicegobernador Osvaldo Jaldo dialoga con dirigentes de Yerba Buena, convocados por Ferrazzano. Foto de X
EN YERBA BUENA. El vicegobernador Osvaldo Jaldo dialoga con dirigentes de Yerba Buena, convocados por Ferrazzano. Foto de X
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Jaldo encabezó un encuentro político en Yerba Buena con dirigentes convocados por Ferrazzano, en el marco de reacomodamientos partidarios en Tucumán.
  • El cónclave surge entre tensiones internas del oficialismo provincial y especulaciones sobre el rol futuro de Juan Manzur en la política local.
  • Estos movimientos territoriales perfilan las alianzas clave y la disputa por el liderazgo dentro del peronismo tucumano rumbo a las elecciones de 2027.
Resumen generado con IA
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Juan ManzurOsvaldo JaldoRaúl FerrazzanoDimes y diretesElecciones 2027
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los cinco confirmados y los interrogantes que resta por develar en la Libertad Avanza de Tucumán

Los cinco confirmados y los interrogantes que resta por develar en la Libertad Avanza de Tucumán

Otro peronista se lanza en Famaillá y César Milani, sobre el pollerudo que lanzó Jaldo

Otro peronista se lanza en Famaillá y César Milani, sobre el "pollerudo" que lanzó Jaldo

Lo más popular
Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales
1

Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales

Las várices no se curan, se tratan: la advertencia de un especialista en flebología
2

"Las várices no se curan, se tratan": la advertencia de un especialista en flebología

Créditos hipotecarios: el cambio clave que amplía el acceso a una vivienda
3

Créditos hipotecarios: el cambio clave que amplía el acceso a una vivienda

El tiempo comenzó a cambiar en Tucumán: llegaron los primeros truenos y crece la inestabilidad
4

El tiempo comenzó a cambiar en Tucumán: llegaron los primeros truenos y crece la inestabilidad

¿Por qué cambió tan repentinamente el tiempo en Tucumán y cuándo volvería la lluvia?
5

¿Por qué cambió tan repentinamente el tiempo en Tucumán y cuándo volvería la lluvia?

Ranking notas premium
Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo
1

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Entre acuerdos, recelos y candidaturas
2

Entre acuerdos, recelos y candidaturas

La apuesta de una joven ingeniera por el futuro del café en Tucumán
3

La apuesta de una joven ingeniera por el futuro del café en Tucumán

El vuelo de FlyDubai y las historias dos veces contadas
4

El vuelo de FlyDubai y las historias dos veces contadas

Un policía recibió una condena de 13 años por estafar a feriantes
5

Un policía recibió una condena de 13 años por estafar a feriantes

Más Noticias
Milei reivindicó la gestión del Gobierno tras el retiro de Halliburton de Malvinas: qué dijo el Presidente

Milei reivindicó la gestión del Gobierno tras el retiro de Halliburton de Malvinas: qué dijo el Presidente

Horóscopo chino: los dos signos que darán un salto en octubre de 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que darán un salto en octubre de 2026, según Ludovica Squirru

Ley de Tierras: el Gobierno nacional mueve fichas por el DNU

Ley de Tierras: el Gobierno nacional mueve fichas por el DNU

Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

Aumenta la tensión: un grupo de isleños pidió que prohíban el ingreso de argentinos a las Islas Malvinas

Aumenta la tensión: un grupo de isleños pidió que prohíban el ingreso de argentinos a las Islas Malvinas

Créditos hipotecarios: el cambio clave que amplía el acceso a una vivienda

Créditos hipotecarios: el cambio clave que amplía el acceso a una vivienda

Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales

Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales

Las várices no se curan, se tratan: la advertencia de un especialista en flebología

"Las várices no se curan, se tratan": la advertencia de un especialista en flebología

Comentarios