De Yerba Buena para Jaldo-Acevedo, un “amontonamiento” y ¿un partido con Manzur?

Hace 2 Hs Seguir en
Resumen para apurados
- Jaldo encabezó un encuentro político en Yerba Buena con dirigentes convocados por Ferrazzano, en el marco de reacomodamientos partidarios en Tucumán.
- El cónclave surge entre tensiones internas del oficialismo provincial y especulaciones sobre el rol futuro de Juan Manzur en la política local.
- Estos movimientos territoriales perfilan las alianzas clave y la disputa por el liderazgo dentro del peronismo tucumano rumbo a las elecciones de 2027.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium