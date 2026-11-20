La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. De acuerdo con la teoría del caso, el hecho ocurrió el 2 de marzo de 2025, alrededor de las 2, cuando Ávila se encontraba con Kiara Jazmín Caro en los corsos de la zona del barrio Ex Ingenio de Lules. Desde allí, decidió trasladarse con la niña hacia la casa de su suegra, en el barrio Ampliación 25 de Mayo, donde previamente se había dirigido su pareja.