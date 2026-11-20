Resumen para apurados
- Daniela Ávila irá a juicio en Tucumán por la muerte de su hija de siete años, a quien dejó sola en el cauce del río Lules en marzo de 2025, provocando su ahogamiento.
- La menor murió por asfixia por sumersión cuando intentaban cruzar el río a pie de noche para acortar camino tras salir de los corsos locales, sin recibir ayuda de su madre.
- El debate oral definirá la condena de Ávila: la fiscalía solicita 10 años por abandono de persona agravado, mientras que la querella exige prisión perpetua por homicidio.
Daniela Fernanda Ávila (26 años) será juzgada por la muerte de su hija de siete años, quien falleció ahogada en el río Lules en marzo de 2025. La Fiscalía sostiene que la mujer dejó a la niña en medio del cauce sin prestarle auxilio. La querella, en tanto, planteó una acusación alternativa por homicidio agravado por el vínculo.
La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. De acuerdo con la teoría del caso, el hecho ocurrió el 2 de marzo de 2025, alrededor de las 2, cuando Ávila se encontraba con Kiara Jazmín Caro en los corsos de la zona del barrio Ex Ingenio de Lules. Desde allí, decidió trasladarse con la niña hacia la casa de su suegra, en el barrio Ampliación 25 de Mayo, donde previamente se había dirigido su pareja.
Para acortar el recorrido, la mujer habría tomado un camino vecinal de tierra hacia el sector conocido como Puente Negro e intentó cruzar a pie el río Lules.
Según la Fiscalía, atravesó el cauce y dejó a la niña en medio del río, sin prestarle auxilio ni pedir ayuda inmediata, pese a que por su edad no podía valerse por sí misma. Como consecuencia, Kiara sufrió golpes en distintas partes de la cabeza y aspiró barro, lo que le provocó la muerte por asfixia por sumersión.
Elevación a juicio
Ayer el auxiliar de fiscal Lucas Maggio solicitó que la causa fuera elevada a un debate oral y que la mujer enfrente cargos como autora del delito de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo. Por esta calificación, el MPF solicitó una pena de 10 años de prisión.
Durante la audiencia también se analizaron las pruebas que serán incorporadas al debate oral y público. Entre ellas figuran testimonios de efectivos policiales, peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), familiares y otros testigos, además de documentación.
La querella, por su parte, presentó una acusación alternativa por homicidio agravado por el vínculo y solicitó para Ávila la pena de prisión perpetua. Finalmente, el juez habilitó la instancia de juicio oral, donde se debatirán las responsabilidades de la acusada.