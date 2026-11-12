El joven que recibió un disparo en barrio Echeverría está grave en el hospital Padilla

Drogas

La otra línea de investigación relaciona el ataque con una presunta deuda vinculada a la comercialización de drogas. Algunos sostienen que García podría dedicarse a la venta de sustancias prohibidas y que el herido trabajaba para él. Según esa versión, Ortiz no le habría entregado unos $200.000 correspondientes a la venta de dosis que el sospechoso le había proporcionado para comercializar. Otros rechazan esa hipótesis y aseguran que Ortiz era uno de los jóvenes que le compraban drogas para consumir y que mantenía una importante deuda con él.