El joven que recibió un disparo en barrio Echeverría está grave en el hospital Padilla

Resumen para apurados
- Rodrigo Ortiz (19) está grave tras ser baleado en la cabeza el martes en barrio Echeverría por dos hombres durante una presunta disputa por dinero.
- Tras una pelea a golpes en su casa, 'El Negro' García le disparó y huyó en moto con 'Albertito' Véliz. La Justicia investiga deudas por zapatillas o drogas.
- La audiencia judicial definirá la imputación de los dos detenidos por tentativa de homicidio y encubrimiento, mientras los médicos siguen la crítica evolución de Ortiz.
Después de que se concretara la detención de dos sospechosos, la Justicia avanza con la investigación del cruento ataque que sufrió un joven de 19 años en su vivienda. La víctima, que recibió un disparo en la cabeza, se encuentra en estado grave. Después de intervenirlo quirúrgicamente, los médicos les advirtieron a sus familiares que debían esperar su evolución.
El hecho se desencadenó el martes pasado al mediodía, en una vivienda de calle Manuel Estrada al 2.100, en el barrio Echeverría. Según consta en el expediente, dos hombres se presentaron en la casa y comenzaron a discutir con Rodrigo Maximiliano Ortiz (19). La discusión derivó en una pelea a golpes. Uno de los visitantes, al verse superado, sacó un arma de fuego. Segundos después, se escuchó un disparo que hirió gravemente a la víctima.
Mientras el presunto autor del disparo huía en la moto en la que lo esperaba su compañero, los familiares de Ortiz trasladaron al herido al hospital Avellaneda. Desde ese centro asistencial fue derivado al Padilla, donde fue operado. Los médicos lograron extraerle el proyectil de nueve milímetros que había quedado alojado en su cabeza, pero advirtieron que su estado era crítico y que debían esperar su evolución.
El fiscal Pedro Gallo, que interviene en el caso, ordenó que personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF) se presentara en el lugar del hecho para realizar las pericias correspondientes, tareas que fueron supervisadas por Sylvina Ojeda y Germán Díaz. Por su parte, los integrantes de Homicidios, bajo las órdenes de los comisarios Susana Monteros, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, comenzaron a entrevistar a familiares de Ortiz y vecinos del barrio para identificar a los autores del ataque.
Los pesquisas, con el correr de las horas, lograron identificar a los presuntos involucrados en el violento episodio: José Luciano “El Negro” García, señalado como el autor del disparo, y José Alberto “Albertito” Véliz, quien habría conducido la motocicleta que utilizaron para movilizarse.
En una audiencia que se realizará hoy, “El Negro” será acusado de tentativa de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. Sus defensores, según confiaron fuentes judiciales, tratarán de probar que efectivamente existieron la discusión y la pelea, pero que el disparo se produjo de manera accidental cuando el sospechoso intentaba intimidar a Ortiz para que dejara de agredirlo. En cuanto a “Albertito”, los investigadores consideran que existirían elementos para sostener que sólo habría colaborado con la fuga de García, por lo que sería acusado de encubrimiento.
El fiscal Gallo tratará de esclarecer el origen del enfrentamiento. Hasta el momento, según los investigadores, se manejan dos hipótesis. Una es que García habría buscado a Ortiz para que le devolviera una suma de dinero que su pareja le había prestado para comprar un par de zapatillas. Los testigos explicaron que la deuda oscilaría entre $100.000 y $200.000.
Drogas
La otra línea de investigación relaciona el ataque con una presunta deuda vinculada a la comercialización de drogas. Algunos sostienen que García podría dedicarse a la venta de sustancias prohibidas y que el herido trabajaba para él. Según esa versión, Ortiz no le habría entregado unos $200.000 correspondientes a la venta de dosis que el sospechoso le había proporcionado para comercializar. Otros rechazan esa hipótesis y aseguran que Ortiz era uno de los jóvenes que le compraban drogas para consumir y que mantenía una importante deuda con él.
García, según confiaron fuentes judiciales, es hijo de un funcionario policial que habría tenido problemas judiciales que pusieron fin de manera anticipada a su carrera en la fuerza. En la audiencia de hoy, no sólo se definirá la situación procesal de los acusados, sino que además podrían surgir más detalles de este violento episodio que conmocionó a los vecinos del barrio.