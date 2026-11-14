Investigan si una “viuda negra” provocó una muerte

El representante del Ministerio Público sostuvo que Leonardo Sánchez (35) recibió de Páez el teléfono celular, sabiendo que provenía de un hecho ilícito. Ese mismo día colocó un chip de su propiedad y utilizó el aparato. Posteriormente, el 10 de enero de 2026, lo vendió a un tercero, contribuyendo de ese modo a asegurar el provecho económico derivado del delito por lo que terminó siendo acusado de encubrimiento con fines de lucro. Ambos fueron imputados y se les dictó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.